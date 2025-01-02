На село в Кенії впало космічне кільце вагою у півтони: що це може бути (фото)

Фахівці Кенійського космічного агентства вилучили об'єкт у селян, щоб дослідити його походження та встановити власника.

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На село Мукуку в Кенії 30 грудня впало металеве кільце близько 2,5 м діаметром і 500 кг вагою. Влада країни почала розслідувати випадок і припустила, що на село на південного округу Макуені могла впасти частина ракетної пускової установки. Про це йдеться в заяві, яку оприлюднило 1 січня Кенійське космічне агентство (KSA).

В космічному агентстві повідомили, що за сприяння інших відомств і місцевої влади місце падіння кільця огородили, а уламки вилучили в місцевих мешканців. Зараз їх досліджують фахівці.

"Перші дані вказують на те, що об'єкт є розділовим кільцем пускової установки (ракети), який повинен або згоріти при падінні в атмосфері, або впасти на безлюдні райони планети", — написали у KSA.

Селяни в Кенії стали свідками падіння півтонного кільця з космосу Фото: X / @Moibenshire Металеве кільце з космосу сягає 2,5 метрів у діаметрі Фото: X / @Moibenshire

У відомстві стверджують, що падіння елемента ракети на населений пункт — це поодинокий випадок, який буде ретельно розслідуваний. У заяві агентства запевняють, що ніхто з селян не постраждав й об'єкт не становить загрози громадській безпеці. Кому належала ракета, з якої впало півтонне кільце, наразі не відомо.

Космічне кільце забрали в кенійських селян для встановлення його походження Фото: X / @Moibenshire

Нагадаємо, 2 січня ЗМІ повідомляли про нові дані про загадкову силу Всесвіту, які отримали вчені. Відкриття минулого року змінили уявлення науковців про темну енергію та її роль у розширенні Всесвіту.

Також 1 грудня журналісти писали про заплановані на 2025 рік місії, які можуть змінити уявлення про космос.