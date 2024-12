Невнимательный пилот забыл нажать на тормоз в аэропорту: что случилось с самолетом (фото)

Самолет съехал с рампы и врезался в металлические столбы, в результате чего его носовая часть оказалась зажатой. На корпусе образовались значительные вмятины и потертости.

Вечером 1 декабря в Международном аэропорту имени Джомо Кеньятты в Найроби (Кения) произошел инцидент с самолетом De Havilland Canada DHC-8-402. Об этом пишет Need To Know.

Воздушное судно, принадлежащее кенийской бюджетной авиакомпании Jambojet, получило серьезные повреждения носовой части после столкновения с флагштоками на территории VIP-терминала.

Как сообщается, причиной инцидента стало отсутствие противооткатных упоров и предположительное невключение тормозов пилотом. Самолет скатился с рампы, в результате чего его нос застрял между металлическими столбами. Повреждения включают глубокие потертости и вмятины.

Самолет скатился с рампы Фото: Jam Press

Авиакомпания Jambojet выпустила официальное заявление, подтвердив инцидент.

"Во время стоянки самолет скатился с рампы и столкнулся со столбом, что привело к повреждению носовой части. Мы хотим отметить, что никто из наших сотрудников не пострадал. Наша команда активно сотрудничает с властями для расследования обстоятельств и принятия необходимых мер для предотвращения подобных случаев в будущем. Безопасность остается нашим главным приоритетом, и мы продолжаем поддерживать самые высокие стандарты в нашей деятельности", — сообщил представитель компании.

Повреждения включают глубокие потертости и вмятины Фото: Jam Press

Самолет был временно выведен из эксплуатации до завершения ремонтных работ и проверки. Авиакомпания также предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов, вызванных инцидентом, и принесла извинения за доставленные неудобства.

Jambojet подчеркнула свою приверженность обеспечению безопасности сотрудников и клиентов, заверив, что принимает все необходимые меры для предотвращения подобных происшествий.

