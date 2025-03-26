Шасси не выдержало: в РФ самолет Ан-12 жестко приземлился в сугроб (видео)

У транспортного самолета Ан-12 надломилась стойка шасси при посадке. С этим самолетом была схожая проблема в июле 2024 года: тогда лайнер вернули в аэропорт после срабатывания сигнала о неисправности шасси.

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Российский транспортный самолет Ан-12 компании "Атран" 26 марта совершил жесткую посадку в аэропорту Нового Уренгоя из-за невыпуска шасси. Видео показало российское медиа Mash.

Борт летел из российского поселка Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа с восемью членами экипажа. Пассажиров и опасного груза не было. По предварительным данным, грузовой самолет авиакомпании выкатился за пределы взлетной полосы и попал в сугроб.

К месту происшествия выехали работники МЧС и скорая помощь. Разлива топлива не произошло, одного человека пришлось госпитализировать, рассказали агентству ТАСС в департаменте здравоохранения региона.

Агентство "Интерфакс" дополняет, что у самолета Ан-12 надломилась стойка шасси при посадке в аэропорту. Прокуратура проводит проверку.

По данным росСМИ, с этим же самолетом возникали проблемы в июле 2024 года. Тогда лайнер вернули в аэропорт вылета из-за срабатывания сигнализации о неисправности шасси.

Напомним, пассажирский самолет рейсом из Соединенных Штатов в Китай вынужденно совершил разворот посреди океана, так как его пилот забыл свой паспорт.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские конструкторы разрабатывают истребитель шестого поколения F-47. Он усилит возможности американских ВВС для возможного сдерживания Китая.