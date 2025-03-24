В США анонсировали истребитель 6-го поколения F-47: что известно об испытаниях

Специалисты отметили, что истребитель шестого поколения стал результатом многолетних исследований и испытаний в рамках программы NGAD. Предположительно, было построено три прототипа F-47.

Related video

Президент США Дональд Трамп 21 марта объявил о разработке истребителя шестого поколения F-47, который должен значительно усилить возможности американских ВВС и стать важным элементом сдерживания Китая. В связи с этим портал The War Zone собрал информацию о новой разработке, опубликовав соответствующий материал.

Западные специалисты отметили, что истребитель шестого поколения F-47 стал результатом многолетних исследований и испытаний в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). В частности, в ходе закрытой конкурсной программы демонстраторы самолетов от Boeing и Lockheed Martin налетали сотни часов, закладывая основу для будущей боевой платформы.

Согласно данным, участие DARPA в разработке F-47 началось в 2014 году в рамках Air Dominance Initiative, позже трансформированной в Aerospace Innovation Initiative. Основной целью программы стало создание перспективного боевого самолета, способного заменить F-22 Raptor и соответствовать требованиям концепции Penetrating Counter-Air (PCA) — платформы для прорыва противовоздушной обороны противника.

"Эти самолеты впервые поднялись в воздух в 2019 и 2022 годах, налетев по несколько сотен часов каждый", — говорится в пресс-релизе.

Испытания и выбор Boeing

Обозреватели также отметили, что в рамках секретной программы могли быть построены и испытаны до трех демонстраторов истребителей. Однако официальное подтверждение получили только самолеты, разработанные Boeing и Lockheed Martin. Оба демонстратора выполнили сотни часов полетов с испытанием передовых технологий.

Не исключается, что Northrop Grumman также участвовала в программе, однако компания отказалась от дальнейшего участия в 2023 году, сосредоточившись на проектах бомбардировщика B-21 Raider и перспективного палубного истребителя для ВМС США.

Важно

Защитник флота истребитель F-14: полет в опасной зоне, который чуть не провалился

DARPA подчеркивает, что результаты летных испытаний сыграли ключевую роль при выборе Boeing в качестве основного подрядчика для создания F-47. Высокий налет демонстраторов позволил снизить риски и ускорить переход к серийному производству, что соответствует современным подходам цифрового инжиниринга и быстрого прототипирования.

Между тем пока неясно, продолжают ли прототипы Boeing и Lockheed Martin выполнять полеты или они были выведены из эксплуатации. Однако собранные данные стали основой для принятия решения о заключении контракта с Boeing. Ожидается, что в ближайшие месяцы будут раскрыты дополнительные детали о технических характеристиках F-47 и его возможностях.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один из российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У возобновил полеты в районе Сумской области. Это может свидетельствовать о подготовке к крупномасштабной операции российских сил в Сумской области, отметили аналитики.