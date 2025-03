Защитник флота истребитель F-14: полет в опасной зоне, который чуть не провалился

Путь F-14 в ряды ВМС был нелегким. Машина должна была прийти на замену F-111, и только благодаря волевым качествам одного летчика, Боба Белтера, путь для успеха Tomcat был расчищен.

Знаменитый истребитель F-14 Tomcat, ныне снятый с вооружения, прославился своей беспрецедентной скоростью 2,3 Маха, обеспечил превосходство в воздушных боях и оставался краеугольным камнем авианосного крыла ВМС США на протяжении десятилетий вплоть до операции "Иракская свобода".

Но мало кто знает, что история этого легендарного самолета с его первым покупателем – компанией Northrop Grumman – начиналась не столь радужно, хотя и привела к большому успеху. Об этом говорится в статье редактора журнала 19FortyFive Криса Осборна, которую перевел Фокус.

Истребитель F-14 Tomcat: проект для покупателя

История самолета включает в себя множество нюансов и несколько ключевых модификаций, которые компания Grumman ввела, чтобы спасти и обеспечить строительство и дальнейшее развитие самолета. В итоге эта платформа стала одной из самых успешных в истории.

Эта история подробно описана в интересном эссе на сайте theaviationgeekclub.com, в котором рассказывается о ряде удивительных поворотов, произошедших в первые дни существования F-14.

Бывший звездный американский летчик по имени Боб Белтер впоследствии стал сотрудником компании Northrop Grumman, где отвечал за закупку первых 70 самолетов F-14.

Созданный в 1970-х годах F-14 Tomcat задумывался как замена F-111, и Белтер каким-то образом добился этого, несмотря на, казалось бы, непреодолимые препятствия.

Белтер был летчиком A-3 Skywarrior, дежурным офицером-инженером аэрокосмической техники и летчиком F-8 Crusader; он также был одним из летчиков ВМС, которые летали на предложенной ВМС версии F-111B и внесли свой вклад в окончательный отказ от этого самолета.

Этот отказ и расчистил путь для успеха Tomcat. Однако Белтер столкнулся с серьезными финансовыми проблемами во время работы над приобретением F-14. С 1971 по 1974 год Белтер возглавлял офис представительства военно-морского завода Grumman в аэрокосмическом центре Бетпейдж.

"Хотя он (Белтер) не летал на Tomcat, он "купил" первые 70 F-14 для ВМС, наряду с другими продуктами Grumman того времени: A-6E, EA-6B и E-2C", – пишет theaviationgeekclub.com. Но у Белтера возникли финансовые трудности при приобретении "Томкэтов", поскольку "инфляция, превысившая ожидаемый уровень, увеличила расходы Grumman".

Это экономическое бремя оказалось довольно тяжелым, поскольку Grumman уже и так добилась скидки, чтобы выиграть контракт.

Истребители F-14 Tomcat на авианосце Фото: Архивное фото

Финансовое решение Grumman

Чтобы решить проблему, Белтер "выписал чеки на 38 миллионов долларов… и 85 центов".

"Боб говорит, что одним из способов решения финансовых проблем Grumman стали авансовые платежи по льготной ставке – своего рода кредит, – которые поступали на специальный счет в First National City Bank of New York (ныне Citibank). Чтобы компания Grumman получила доступ к этим средствам, чеки должны были подписать член правления корпорации Grumman и мистер Белтер. Один из чеков показан здесь, с подписью Боба в качестве "контрагента". В конце концов Grumman понесла умеренные убытки, оформила несколько кредитов и перезаключила контракт, а Боб до сих пор вспоминает, как подписывал чек на "38 чертовых миллионов долларов… и 85 центов!", – рассказывает сайт theaviationgeekclub.com.

Проблемы с F-14

На этом проблемы Белтера не закончились: он также руководил работами по устранению проблем с соплами двигателя F-14 TF30 и трещин в титановом защитном кольце двигателя, которое было сделано слишком тонким для экономии веса.

"Руководители программы ВВС США срезали титановое защитное кольцо вокруг винтовой секции до тонкой вафельки, чтобы сэкономить вес. Когда проблема с дожигателем привела к отказу лопасти винта, пониженная прочность кольца привела к разрушению критически важных и легковоспламеняющихся компонентов в непосредственной близости от него – что привело к потере самолета", – объясняет theaviationgeekclub.com.

Взлет истребителя F-14 Tomcat Фото: Pinterest

К счастью, Белтер сумел решить проблему совместно с инженерами ВМС, которые нашли способ удержать обломки и защитить компоненты двигателя на случай будущих инцидентов.

Благодаря контролю со стороны ВМС эти усилия в итоге оказались успешными: F-14 вышел из проблемной ситуации и прослужил долгую, успешную и выдающуюся карьеру.

Проблемы с двигателями F-14 привели к значительной и очень важной модернизации, поскольку изначальный вариант TF30 был снят с вооружения из-за проблем с производительностью и заменен на двигатели General Electric F110-GE-400, которые "решили" проблемы с характеристиками TF30.

Эта модернизация позволила улучшить силовую установку самолета и соотношение тяги и веса, что способствовало боевым успехам самолета во Вьетнаме, Ливии, во время войны в Персидском заливе и операции "Иракская свобода" в 2003 году. Самолет был снят с вооружения только в 2006 году.

Достижения F-14

Двухместный истребитель F-14 прославился благодаря своему превосходству в воздушных боях: сразу две пары глаз могли следить за целями, маневрами противника и формировать общую осведомленность о зоне боевых действий.

В полете летчик сосредоточен на определении вектора и захвате целей для оружия истребителя, а авиатор может одновременно отслеживать другие цели, осматривать окружающую местность с помощью дополнительных средств наблюдения в пределах прямой видимости и давать летчику своевременные конструктивные советы и указания.

Присутствие авиатора снижает когнитивную нагрузку на летчиков, позволяя тем сосредоточиться на ведении высокоточного воздушного боя.

