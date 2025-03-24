Наглая пассажирка украла чужое место в самолете и стюардесса преподала ей урок

Пассажирка, возвращавшаяся домой после двухнедельной службы в составе резерва ВМС, столкнулась с неприятной ситуацией на борту самолета. Однако благодаря вмешательству стюардессы история получила неожиданный и приятный финал.

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Женщина, вернувшаяся домой после двухнедельной службы в резерве ВМС США, поделилась забавной историей о том, как одна самоуверенная пассажирка попыталась занять ее место в самолете — но в итоге осталась ни с чем. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

Американка возвращалась рейсом Министерства обороны из Нового Орлеана в Сан-Антонио. После регистрации и получения посадочного талона она поднялась на борт, но, подойдя к своему месту, обнаружила там незнакомую женщину.

"Я сказала ей, что это мое место, но она настаивала, что сидит правильно", — пишет автор поста.

На помощь вызвали стюардессу. Осмотрев документы, та выяснила, что у самозванки вовсе нет посадочного талона. Настоящую пассажирку временно попросили подождать у входа, пока не завершится посадка. Как оказалось позже, свободных мест в эконом-классе уже не осталось. Зато нашлось одно в первом классе, которое досталось женщине с билетом.

"Стюардесса проводила меня вперед и усадила рядом с очень приятным профессиональным гольфистом. Я получила отличный сервис, вкусную еду, бесплатные напитки и уважительное обращение. Стюардесса называла меня по фамилии и заботилась обо мне весь полет", — рассказала женщина.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Ее история вызвала восторг у пользователей Reddit.

"Спасибо за службу, сестра по оружию", "Стюардессы — настоящие герои. Они терпят столько грубостей, и такие моменты — их маленькая победа", "Я бы лично поблагодарил Карен за то, что она украла ваше место. Благодаря ей вы получили билет в первый класс", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

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