Нахабна пасажирка вкрала чуже місце в літаку і стюардеса проучила її

Пасажирка, яка поверталася додому після двотижневої служби у складі резерву ВМС, зіткнулася з неприємною ситуацією на борту літака. Однак завдяки втручанню стюардеси історія отримала несподіваний і приємний фінал.

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Жінка, яка повернулася додому після двотижневої служби в резерві ВМС США, поділилася кумедною історією про те, як одна самовпевнена пасажирка спробувала зайняти її місце в літаку — але в підсумку залишилася ні з чим. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Американка поверталася рейсом Міністерства оборони з Нового Орлеана до Сан-Антоніо. Після реєстрації та отримання посадкового талона вона піднялася на борт, але, підійшовши до свого місця, виявила там незнайому жінку.

"Я сказала їй, що це моє місце, але вона наполягала, що сидить правильно", — пише автор поста.

На допомогу викликали стюардесу. Оглянувши документи, та з'ясувала, що у самозванки зовсім немає посадкового талона. Справжню пасажирку тимчасово попросили почекати біля входу, поки не завершиться посадка. Як виявилося пізніше, вільних місць в економ-класі вже не залишилося. Зате знайшлося одне в першому класі, яке дісталося жінці з квитком.

"Стюардеса провела мене вперед і посадила поруч із дуже приємним професійним гольфістом. Я отримала чудовий сервіс, смачну їжу, безкоштовні напої та шанобливе ставлення. Стюардеса називала мене на прізвище і дбала про мене весь політ", — розповіла жінка.

Ілюстративне фото Фото: Unsplash

Її історія викликала захват у користувачів Reddit.

"Дякую за службу, сестро по зброї", "Стюардеси — справжні герої. Вони терплять стільки грубощів, і такі моменти — їхня маленька перемога", "Я б особисто подякував Карен за те, що вона вкрала ваше місце. Завдяки їй ви отримали квиток у перший клас", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

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