Трамп готов открыть доступ Турции к истребителям F-35: какие условия

Американская сторона предложила как вариант демонтаж или передачу критически важных компонентов С-400, которые находятся на территории Турции, под контроль США.

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Президент США Дональд Трамп готов пересмотреть вопрос о продаже Турции истребителей F-16 и вернуть Анкару в программу F-35 Joint Strike Fighter. Об этом сообщило американское издание Fox News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, предложение поступило после недавних переговоров между Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако ключевым условием для возобновления оборонного сотрудничества остается урегулирование вопроса с российскими зенитно-ракетными комплексам (ЗРК) С-400. При этом один из рассматриваемых вариантов предполагает демонтаж или передачу критически важных компонентов С-400 под контроль США на территории Турции.

Важно

Турция может отказаться от российских ЗРК С-400, ведя переговоры о приобретении F-35

С-400 и санкции США по программе F-35

Система С-400, разработанная российским концерном "Алмаз-Антей", способна отслеживать и уничтожать воздушные цели, включая самолеты и баллистические ракеты, на расстоянии до 400 км. Турция приобрела эти комплексы в 2017 году за 2,5 миллиарда долларов, что вызвало негативную реакцию со стороны союзников Анкары по НАТО.

В ответ США ввели санкции против Турции в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), направленных на предотвращение значительных сделок с оборонным и разведывательным секторами противников США, включая Россию.

В итоге Анкара была исключена из программы F-35, несмотря на вложения в проект более 1 миллиарда долларов.

"Некоторые российские системы вооружений рассматриваются как несомненная угроза Соединенным Штатам, независимо от того, кто их использует и с какой целью", — заявил в 2019 году сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эндрю Хантер.

Между тем несмотря на санкции, Турция остается важным партнером НАТО и эксплуатирует более 230 истребителей F-16 в модификациях Block 30, 40 и 50. Причем многие самолеты были произведены по лицензии на мощностях Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), что подчеркивает длительное сотрудничество с США.

Ранее сообщалось об опасении европейских партнеров США относительно истребителей F-35, которые якобы оснащены специальным устройством дистанционного отключения. В Пентагоне официально заявили, что самолеты не имеют такого оборудования, которое позволило бы дистанционно отключать машины.