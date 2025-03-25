Трамп готовий відкрити доступ Туреччині до винищувачів F-35: які умови

Американська сторона запропонувала як варіант демонтаж або передачу критично важливих компонентів С-400, які знаходяться на території Туреччини, під контроль США.

Related video

Президент США Дональд Трамп готовий переглянути питання про продаж Туреччині винищувачів F-16 і повернути Анкару в програму F-35 Joint Strike Fighter. Про це повідомило американське видання Fox News з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

За даними видання, пропозиція надійшла після нещодавніх переговорів між Трампом і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однак ключовою умовою для відновлення оборонного співробітництва залишається врегулювання питання з російськими зенітно-ракетними комплексами (ЗРК) С-400. При цьому один із розглянутих варіантів передбачає демонтаж або передачу критично важливих компонентів С-400 під контроль США на території Туреччини.

Важливо

Туреччина може відмовитися від російських ЗРК С-400, ведучи переговори про придбання F-35

С-400 і санкції США щодо програми F-35

Система С-400, розроблена російським концерном "Алмаз-Антей", здатна відстежувати та знищувати повітряні цілі, включно з літаками й балістичними ракетами, на відстані до 400 км. Туреччина придбала ці комплекси 2017 року за 2,5 мільярда доларів, що викликало негативну реакцію з боку союзників Анкари по НАТО.

У відповідь США запровадили санкції проти Туреччини відповідно до Закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA), спрямованих на запобігання значним угодам з оборонним і розвідувальним секторами супротивників США, включно з Росією.

У підсумку Анкару виключили з програми F-35, попри вкладення в проєкт понад 1 мільярд доларів.

"Деякі російські системи озброєнь розглядаються як безсумнівна загроза Сполученим Штатам, незалежно від того, хто їх використовує і з якою метою", — заявив 2019 року співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ендрю Гантер.

Тим часом, незважаючи на санкції, Туреччина залишається важливим партнером НАТО й експлуатує понад 230 винищувачів F-16 у модифікаціях Block 30, 40 і 50. Причому багато літаків було вироблено за ліцензією на потужностях Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), що підкреслює тривалу співпрацю зі США.

Раніше повідомлялося про побоювання європейських партнерів США щодо винищувачів F-35, які нібито оснащені спеціальним пристроєм дистанційного відключення. У Пентагоні офіційно заявили, що літаки не мають такого обладнання, яке дозволило б дистанційно відключати машини.