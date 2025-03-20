Истребитель F-16 ВВС Тайваня атаковал китайский БПЛА в спорных водах (фото)

Это первый зафиксированный случай уничтожения китайского дрона авиацией Тайваня. По мнению западных аналитиков, инцидент демонстрирует новую фазу эскалации, в которой тайваньские силы готовы отвечать на военные провокации Китая.

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Истребитель F-16V Воздушных сил Тайваня 17 марта сбил китайский военный беспилотник над спорными водами в районе острова Инцидент произошел на фоне активизации военной деятельности Китая в регионе, что подтверждает его территориальные претензии на Тайвань, сообщает Army Recognition.

Отмечается, что это первый зарегистрированный случай поражения китайского дрона вооруженными силами острова. По данным Министерства национальной обороны Тайваня (MND), беспилотник был идентифицирован как ударный дрон Wing Loong-2 производства Chengdu Aircraft Industry Group.

Его обнаружили в рамках масштабных военных учений НОАК, во время которых 59 китайских самолетов и 9 кораблей вошли в зону ПВО Тайваня (ADIZ). Вместе с ним был также замечен стелс-БПЛА Wing Loong-10 воздушных сил НОАК

Тайваньские военные также опубликовали снимки, полученные с помощью электрооптических систем на борту истребителей F-16V и самолетов морской разведки P-3C Orion.

Что известно о китайских БПЛА

Беспилотник Wing Loong-2, сбитый тайваньским F-16V, представляет собой ударный дрон класса MALE с большой дальнсотью полета. Он способен нести до 480 кг вооружения, включая ракеты "воздух-земля" и управляемые бомбы. Максимальная скорость дрона составляет 370 км/ч, а запас хода — до 32 часов.

Wing Loong-10, зафиксированный электрооптическими системами P-3C Orion, относится к классу HALE (высотные БПЛА большой продолжительности полета). Он может достигать высоты 12 000 м и развивать скорость 620 км/ч. Основные задачи этого дрона включают электронную разведку и радиоэлектронную борьбу, однако он также может оснащаться высокоточными ударными средствами.

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Этот случай может стать переломным моментом в противостоянии Тайваня и Китая, отмечают обозреватели. Ранее тайваньские военные фиксировали появление китайских БПЛА, но не предпринимали действий по их уничтожению. Теперь сбитый Wing Loong-2 демонстрирует новую фазу эскалации, в которой тайваньские силы готовы отвечать на военные провокации Китая.

Ранее сообщалось, что Тайвань официально представил собственную гиперзвуковую крылатую ракету с оригинальным названием Qingtian, что в переводе означает "Голубое поле". Боеприпас способен развивать скорость до 6 Махов и имеет дальность до 2000 км, что позволит Тайваню наносить удары по стратегическим объектам противника.