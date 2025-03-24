После заявлений Трампа об F-47 в США хотят построить самый быстрый самолет в мире — Son of Blackbird

Концепт и некоторые убедительные детали Son of Blackbird "просочились" в последние годы. В 2018 году компания Lockheed Martin объявила о работе над проектом SR-72. ВВС США и Пентагон официально не подтверждали и не опровергали существования самолета.

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Самолет Son of Blackbird SR-72 считается частью сверхсекретного проекта американских ВВС по доминированию в небе и демонстрации мощи. Об этом пишет The Sun.

Cверхбыстрый, гиперзвуковой самолет-разведчик следующего поколения разработан, чтобы развивать скорость в 6 Махов (6437 км/ч), что вдвое превышает максимальную скорость его предшественника и представляет передовые возможности для современных боевых сценариев.

Son of Blackbird может стать революционным в том, как ВВС применяют самолеты. Согласно Airforce Technology, это будет гиперзвуковой разведывательный самолет, который будет использовать самые современные аэрокосмические технологии для дальних миссий.

Он также будет способен поражать цели на любом континенте в течение часа, в случае если получит гиперзвуковые ракеты, сообщает Interesting Engineering.

Отмечается также, что ведущая аэрокосмическая компания Lockheed Martin негласно разрабатывает футуристический самолет.

Он является частью проекта Advanced Development Programs, также известной как Skunk Works, и представляет собой гиперзвуковой демонстрационный самолет, который впервые должен был подняться в воздух в середине 2020-х годов.

Истребитель Son of Blackbird

Подробности футуристического самолета не раскрывались, но сообщается, что концепт и некоторые убедительные детали "просочились" за эти годы. В 2018 году компания Lockheed Martin объявила о работе над проектом SR-72. Военно-воздушные силы США и Пентагон официально не подтверждали и не опровергали существования самолета.

Также пока не ясно, получила ли Lockheed Martin официальное разрешение от ВВС США для завершения разработки прототипа.

Некоторые энтузиасты добавили к названию SR-72 прозвище Darkstar из-за того, что похожий концептуальный самолет с аналогичным названием был замечен в фильме Top Gun: Maverick 2022 года.

Фото: Paramount | Darkstar из Top Gun Maverick

Это произошло всего через несколько дней после того, как Дональд Трамп объявил о планах по созданию футуристического истребителя, который, как сообщается, должен стать самым смертоносным в истории.

F-47 — пилотируемый истребитель шестого поколения. Источник, близкий к Next Generation Air Dominance, сказал, что на программу было выделено свыше 20 миллиардов долларов.

Контракт на новый военный самолет заключили с американской компанией Boeing, новый истребитель должен прийти на смену F-22 Raptor компании Lockheed Martin.

Напомним о том, как ключевая система ПВО Украины "Гепард" охотится на российские ракеты и дроны.

Ранее сообщалось, что F-14 должен был оказаться в рядах американских ВМС и заменить F-111. Путь к успеху обеспечили волевые качества летчика Боба Белтера.