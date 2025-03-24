Після заяв Трампа про F-47 у США хочуть побудувати найшвидший літак у світі — Son of Blackbird

Концепт і деякі переконливі деталі Son of Blackbird "просочилися" в останні роки. У 2018 році компанія Lockheed Martin оголосила про роботу над проєктом SR-72. ВПС США і Пентагон офіційно не підтверджували й не спростовували існування літака.

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Літак Son of Blackbird SR-72 вважається частиною надсекретного проєкту американських ВПС із домінування в небі та демонстрації могутності. Про це пише The Sun.

Надшвидкий, гіперзвуковий літак-розвідник наступного покоління розроблений, щоб розвивати швидкість у 6 Махів (6437 км/год), що вдвічі перевищує максимальну швидкість його попередника і представляє передові можливості для сучасних бойових сценаріїв.

Son of Blackbird може стати революційним у тому, як ВПС застосовують літаки. Згідно з Airforce Technology, це буде гіперзвуковий розвідувальний літак, який використовуватиме найсучасніші аерокосмічні технології для далеких місій.

Він також буде здатний уражати цілі на будь-якому континенті протягом години, у разі якщо отримає гіперзвукові ракети, повідомляє Interesting Engineering. Зазначається також, що провідна аерокосмічна компанія Lockheed Martin негласно розробляє футуристичний літак.

Він є частиною проєкту Advanced Development Programs, також відомої як Skunk Works, і являє собою гіперзвуковий демонстраційний літак, який вперше мав піднятися в повітря в середині 2020-х років.

Винищувач Son of Blackbird

Подробиці футуристичного літака не розкривалися, але повідомляється, що концепт і деякі переконливі деталі "просочилися" за ці роки. У 2018 році компанія Lockheed Martin оголосила про роботу над проєктом SR-72. Військово-повітряні сили США і Пентагон офіційно не підтверджували та не спростовували існування літака.

Також поки не зрозуміло, чи отримала Lockheed Martin офіційний дозвіл від ВПС США для завершення розробки прототипу.

Деякі ентузіасти додали до назви SR-72 прізвисько Darkstar через те, що схожий концептуальний літак з аналогічною назвою був помічений у фільмі Top Gun: Maverick 2022 року.

Фото: Paramount | Darkstar з Top Gun Maverick

Це сталося всього за кілька днів після того, як Дональд Трамп оголосив про плани зі створення футуристичного винищувача, який, як повідомляють, має стати найсмертоноснішим в історії.

F-47 — пілотований винищувач шостого покоління. Джерело, близьке до Next Generation Air Dominance, сказало, що на програму було виділено понад 20 мільярдів доларів.

Контракт на новий військовий літак уклали з американською компанією Boeing, новий винищувач має прийти на зміну F-22 Raptor компанії Lockheed Martin.

Нагадаємо про те, як ключова система ППО України "Гепард" полює на російські ракети і дрони.

Раніше повідомлялося, що F-14 мав опинитися в лавах американських ВМС і замінити F-111. Шлях до успіху забезпечили вольові якості льотчика Боба Белтера.