Ключова система ППО України: як "Гепарди" полюють на російські ракети та дрони

Один з українських розрахунків установки Flakpanzer Gepard уже має на своєму рахунку 26 знищених ударних дронів і три крилаті ракети Збройних сил РФ.

Related video

Німецька зенітна самохідна установка (ЗСУ) Flakpanzer Gepard, розроблена в 1970-х роках, несподівано виявилася вкрай затребуваною в умовах сучасної війни. Незважаючи на свій вік, ця 47-тонна машина стала ефективним інструментом боротьби з дронами і крилатими ракетами, відіграючи важливу роль у захисті критично важливої інфраструктури України. Про бойову роботу українського "Гепарда" йдеться в матеріалі АрміяInform.

Зокрема, бойовий розрахунок одного з підрозділів Повітряного командування "Захід" встановив рекорд — 26 знищених ударних дронів і три крилаті ракети на рахунку. Причому цілі були вражені в умовах мінімального часу на реакцію.

Можливості ЗСУ Gepard

Перші установки Gepard були передані Україні 2022 року. Спочатку їх сприймали як застарілу техніку, проте швидко довели свою ефективність на полі бою. Особливо важливою стала їхня роль у відбитті масованих атак дронів-камікадзе і крилатих ракет, які Росія використовує для ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Головне озброєння установки — дві 35-мм автоматичні гармати Oerlikon KDA із загальною скорострільністю до 1100 пострілів на хвилину (по 550 пострілів на ствол). Висока щільність вогню і спеціальна конструкція боєприпасів роблять Gepard ідеальною зброєю для ураження малогабаритних і високошвидкісних цілей.

Розрахунок Flakpanzer Gepard Фото: Facebook

Особливу роль в ефективності машини відіграють снаряди AHEAD, які під час розриву формують хмару вольфрамових суббоєприпасів. Це дає змогу вражати ціль навіть за невеликої похибки наведення, що особливо важливо під час перехоплення дронів і ракет.

Ефективність "Гепарда" забезпечується злагодженою роботою двох радарів і автоматизованої системи управління вогнем. Перший пошуковий радар виявляє цілі на відстані до 15 км і передає координати в систему наведення. А супровідний радар фіксує ціль і коригує вогонь у реальному часі.

Це рішення дає змогу перехоплювати навіть складні та малопомітні цілі з високою точністю. Причому оператор установки лише підтверджує захоплення цілі та дає команду на вогонь.

На відміну від стаціонарних систем ППО, установка може швидко змінювати позицію, що ускладнює її виявлення і знищення. Крім того, броня захищає екіпаж від осколків і стрілецької зброї, а автономний радар дає змогу діяти без зовнішньої цілевказівки.

Проте українські розрахунки Gepard стикаються з проблемою дефіциту боєприпасів. Тому Німеччина вже організувала нове виробництво 35-мм снарядів і регулярно передає їх Україні, однак витрата боєкомплекту в умовах активних бойових дій залишається вкрай високою.

Технічні характеристики Flakpanzer Gepard

Маса: 47,5 т.

Озброєння: 2 × 35-мм гармати Oerlikon KDA.

Скорострільність: 1100 пострілів/хв (550 на ствол).

Радіус виявлення: до 15 км

Боєкомплект: 640 снарядів

Екіпаж: 3 людини

Двигун: дизельний, 830 к. с.

Швидкість: до 65 км/год

Важливо