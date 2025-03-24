Ключевая система ПВО Украины: как "Гепарды" охотятся на российские ракеты и дроны

Один из украинских расчетов установки Flakpanzer Gepard уже имеет на своем счету 26 уничтоженных ударных дронов и три крылатые ракеты Вооруженных сил РФ.

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Немецкая зенитная самоходная установка (ЗСУ) Flakpanzer Gepard, разработанная в 1970-х годах, неожиданно оказалась крайне востребованной в условиях современной войны. Несмотря на свой возраст, эта 47-тонная машина стала эффективным инструментом борьбы с дронами и крылатыми ракетами, играя важную роль в защите критически важной инфраструктуры Украины. О боевой работе украинского "Гепарда" говорится в материале АрміяInform.

В частности, боевой расчет одного из подразделений Воздушного командования "Запад" установил рекорд — 26 уничтоженных ударных дронов и три крылатых ракеты на счету. Причем цели были поражены в условиях минимального времени на реакцию.

Возможности ЗСУ Gepard

Первые установки Gepard были переданы Украине в 2022 году. Изначально они воспринимались как устаревшая техника, однако быстро доказали свою эффективность на поле боя. Особенно важной стала их роль в отражении массированных атак дронов-камикадзе и крылатых ракет, которые Россия использует для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Главное вооружение установки — две 35-мм автоматические пушки Oerlikon KDA с общей скорострельностью до 1100 выстрелов в минуту (по 550 выстрелов на ствол). Высокая плотность огня и специальная конструкция боеприпасов делают Gepard идеальным оружием для поражения малогабаритных и высокоскоростных целей.

Расчет Flakpanzer Gepard Фото: Facebook

Особую роль в эффективности машины играют снаряды AHEAD, которые при разрыве формируют облако вольфрамовых суббоеприпасов. Это позволяет поражать цель даже при небольшой погрешности наведения, что особенно важно при перехвате дронов и ракет.

Эффективность "Гепарда" обеспечивается слаженной работой двух радаров и автоматизированной системы управления огнем. Первый поисковый радар обнаруживает цели на расстоянии до 15 км и передает координаты в систему наведения. А сопроводительный радар фиксирует цель и корректирует огонь в реальном времени.

Данное решение позволяет перехватывать даже сложные и малозаметные цели с высокой точностью. Причем оператор установки лишь подтверждает захват цели и дает команду на огонь.

В отличие от стационарных систем ПВО, установка может быстро менять позицию, что усложняет ее обнаружение и уничтожение. Кроме того, броня защищает экипаж от осколков и стрелкового оружия, а автономный радар позволяет действовать без внешнего целеуказания.

Тем не менее, украинские расчеты Gepard сталкиваются с проблемой дефицита боеприпасов. Поэтому Германия уже организовала новое производство 35-мм снарядов и регулярно передает их Украине, однако расход боекомплекта в условиях активных боевых действий остается крайне высоким.

Технические характеристики Flakpanzer Gepard

Масса: 47,5 т.

Вооружение: 2 × 35-мм пушки Oerlikon KDA.

Скорострельность: 1100 выстр./мин (550 на ствол).

Радиус обнаружения: до 15 км

Боекомплект: 640 снарядов

Экипаж: 3 человека

Двигатель: дизельный, 830 л. с.

Скорость: до 65 км/ч

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