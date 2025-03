Захисник флоту винищувач F-14: політ у небезпечній зоні, який ледь не провалився

Шлях F-14 до лав ВМС був нелегким. Машина мала прийти на заміну F-111, і тільки завдяки вольовим якостям одного льотчика, Боба Белтера, шлях для успіху Tomcat було розчищено.

Знаменитий винищувач F-14 Tomcat, нині знятий з озброєння, прославився своєю безпрецедентною швидкістю 2,3 Маха, забезпечив перевагу в повітряних боях і залишався наріжним каменем авіаносного крила ВМС США протягом десятиліть аж до операції "Іракська свобода".

Але мало хто знає, що історія цього легендарного літака з його першим покупцем — компанією Northrop Grumman — починалася не настільки райдужно, хоча й привела до великого успіху. Про це йдеться у статті редактора журналу 19FortyFive Кріса Осборна, яку переклав Фокус.

Винищувач F-14 Tomcat: проект для покупця

Історія літака охоплює безліч нюансів і кілька ключових модифікацій, які компанія Grumman запровадила, щоб врятувати і забезпечити будівництво та подальший розвиток літака. У підсумку ця платформа стала однією з найуспішніших в історії.

Цю історію докладно описано в цікавому есе на сайті theaviationgeekclub.com, в якому розповідається про низку дивовижних поворотів, що сталися в перші дні існування F-14.

Колишній зірковий американський льотчик на ім'я Боб Белтер згодом став співробітником компанії Northrop Grumman, де відповідав за закупівлю перших 70 літаків F-14.

Створений у 1970-х роках F-14 Tomcat замислювався як заміна F-111, і Белтер якимось чином домігся цього, незважаючи на, здавалося б, непереборні перешкоди.

Белтер був льотчиком A-3 Skywarrior, черговим офіцером-інженером аерокосмічної техніки і льотчиком F-8 Crusader; він також був одним із льотчиків ВМС, які літали на запропонованій ВМС версії F-111B і зробили свій внесок в остаточну відмову від цього літака.

Ця відмова і розчистила шлях для успіху Tomcat. Однак Белтер зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами під час роботи над придбанням F-14. З 1971 по 1974 рік Белтер очолював офіс представництва військово-морського заводу Grumman в аерокосмічному центрі Бетпейдж.

"Хоча він (Белтер) не літав на Tomcat, він "купив" перші 70 F-14 для ВМС, поряд з іншими продуктами Grumman того часу: A-6E, EA-6B і E-2C", — пише theaviationgeekclub.com. Але у Белтера виникли фінансові труднощі при придбанні "Томкетів", оскільки "інфляція, що перевищила очікуваний рівень, збільшила витрати Grumman".

Цей економічний тягар виявився доволі важким, оскільки Grumman уже й так домоглася знижки, щоб виграти контракт.

Винищувачі F-14 Tomcat на авіаносці Фото: Архивное фото

Фінансове рішення Grumman

Щоб вирішити проблему, Белтер "виписав чеки на 38 мільйонів доларів... і 85 центів".

"Боб каже, що одним зі способів розв'язання фінансових проблем Grumman стали авансові платежі за пільговою ставкою — своєрідний кредит, — які надходили на спеціальний рахунок у First National City Bank of New York (нині Citibank). Щоб компанія Grumman отримала доступ до цих коштів, чеки мали підписати член правління корпорації Grumman і містер Белтер. Один із чеків показано тут, із підписом Боба як "контрагента". Зрештою Grumman зазнала помірних збитків, оформила кілька кредитів і переуклала контракт, а Боб досі згадує, як підписував чек на "38 чортових мільйонів доларів... і 85 центів!", — розповідає сайт theaviationgeekclub.com.

Проблеми з F-14

На цьому проблеми Белтера не закінчилися: він також керував роботами з усунення проблем із соплами двигуна F-14 TF30 і тріщин у титановому захисному кільці двигуна, яке було зроблено занадто тонким для економії ваги.

"Керівники програми ВПС США зрізали титанове захисне кільце навколо гвинтової секції до тонкої вафлі, щоб заощадити вагу. Коли проблема з допалювачем призвела до відмови лопаті гвинта, знижена міцність кільця призвела до руйнування критично важливих компонентів, які легко спалахують, у безпосередній близькості до нього, що призвело до втрати літака", — пояснює theaviationgeekclub.com.

Зліт винищувача F-14 Tomcat Фото: Pinterest

На щастя, Белтер зумів вирішити проблему спільно з інженерами ВМС, які знайшли спосіб утримати уламки і захистити компоненти двигуна на випадок майбутніх інцидентів.

Завдяки контролю з боку ВМС ці зусилля врешті-решт виявилися успішними: F-14 вийшов із проблемної ситуації і прослужив довгу, успішну і видатну кар'єру.

Проблеми з двигунами F-14 призвели до значної і дуже важливої модернізації, оскільки початковий варіант TF30 було знято з озброєння через проблеми з продуктивністю, його замінили на двигуни General Electric F110-GE-400, які "вирішили" проблеми з характеристиками TF30.

Ця модернізація дала змогу поліпшити силову установку літака і співвідношення тяги та ваги, що сприяло бойовим успіхам літака у В'єтнамі, Лівії, під час війни в Перській затоці та операції "Іракська свобода" 2003 року. Літак був знятий з озброєння тільки в 2006 році.

Досягнення F-14

Двомісний винищувач F-14 прославився завдяки своїй перевазі в повітряних боях: одразу дві пари очей могли стежити за цілями, маневрами противника і формувати загальну обізнаність про зону бойових дій.

У польоті льотчик зосереджений на визначенні вектора та захопленні цілей для зброї винищувача, а авіатор може одночасно відстежувати інші цілі, оглядати навколишню місцевість за допомогою додаткових засобів спостереження в межах прямої видимості та давати льотчику вчасні конструктивні поради та вказівки.

Присутність авіатора знижує когнітивне навантаження на льотчиків, дозволяючи тим зосередитися на веденні високоточного повітряного бою.

