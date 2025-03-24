У США ананосували винищувач 6-го покоління F-47: що відомо про випробування

Фахівці зазначили, що винищувач шостого покоління став результатом багаторічних досліджень і випробувань у рамках програми NGAD. Імовірно, було побудовано три прототипи F-47.

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Президент США Дональд Трамп 21 березня оголосив про розробку винищувача шостого покоління F-47, який має значно посилити можливості американських ВПС і стати важливим елементом стримування Китаю. У зв'язку з цим портал The War Zone зібрав інформацію про нову розробку, опублікувавши відповідний матеріал.

Західні фахівці зазначили, що винищувач шостого покоління F-47 став результатом багаторічних досліджень і випробувань у рамках програми Next Generation Air Dominance (NGAD). Зокрема, під час закритої конкурсної програми демонстратори літаків від Boeing і Lockheed Martin налітали сотні годин, закладаючи основу для майбутньої бойової платформи.

Згідно з даними, участь DARPA в розробці F-47 розпочалася 2014 року в рамках Air Dominance Initiative, пізніше трансформованої в Aerospace Innovation Initiative. Основною метою програми стало створення перспективного бойового літака, здатного замінити F-22 Raptor і відповідати вимогам концепції Penetrating Counter-Air (PCA) — платформи для прориву протиповітряної оборони противника.

"Ці літаки вперше піднялися в повітря у 2019 і 2022 роках, налетівши по кілька сотень годин кожний", — ідеться у пресрелізі.

Випробування і вибір Boeing

Оглядачі також зазначили, що в рамках секретної програми могло бути побудовано і випробувано до трьох демонстраторів винищувачів. Однак офіційне підтвердження отримали тільки літаки, розроблені Boeing і Lockheed Martin. Обидва демонстратори виконали сотні годин польотів із випробуванням передових технологій.

Не виключено, що Northrop Grumman також брала участь у програмі, проте компанія відмовилася від подальшої участі у 2023 році, зосередившись на проєктах бомбардувальника B-21 Raider і перспективного палубного винищувача для ВМС США.

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DARPA підкреслює, що результати льотних випробувань зіграли ключову роль при виборі Boeing як основного підрядника для створення F-47. Високий наліт демонстраторів дав змогу знизити ризики та прискорити перехід до серійного виробництва, що відповідає сучасним підходам цифрового інжинірингу та швидкого прототипування.

Тим часом поки незрозуміло, чи продовжують прототипи Boeing і Lockheed Martin виконувати польоти, чи їх було виведено з експлуатації. Однак зібрані дані стали основою для ухвалення рішення про укладення контракту з Boeing. Очікується, що найближчими місяцями буде розкрито додаткові деталі про технічні характеристики F-47 і його можливості.

Раніше повідомлялося, що щонайменше один із російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50У відновив польоти в районі Сумської області. Це може свідчити про підготовку до великомасштабної операції російських сил у Сумській області, зазначили аналітики.