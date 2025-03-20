В Алжирі розбився винищувач Су-30МКА, поставлений РФ: деталі катастрофи (відео)

У кабіні літака перебувало два льотчики — тільки одному вдалося врятуватися. Це друга катастрофа винищувача Су-30 за останні п'ять років.

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Важкий всепогодний винищувач дальнього радіусу дії Су-30МКА, що перебуває на озброєнні Військово-повітряних сил (ВПС) Алжиру, зазнав аварії під час навчального польоту. Як повідомляє портал MENADefense, інцидент стався 19 березня 2025 року в районі населеного пункту Тімектен, розташованого на північ від міста Аулеф у південно-західній частині країни.

Винищувач розбився через кілька секунд після зльоту з авіабази Реганн. На борту перебували два пілоти, один з яких — підполковник Беккуш Наср — загинув. Другому члену екіпажу вдалося катапультуватися, проте інформація про його стан поки що відсутня.

За попередніми даними, літак злетів із повними паливними баками, що значно скоротило шанси екіпажу на порятунок під час аварії.

На місце катастрофи оперативно прибула пошуково-рятувальна група. Заступник міністра національної оборони і начальник штабу Народної національної армії Алжиру, генерал Саїд Чанегріха, розпорядився провести розслідування для з'ясування причин події.

"Під час запланованого навчального завдання сьогодні вранці, у середу, 19 березня 2025 року, військовий винищувач зазнав аварії поблизу району Аулеф у вілайєті Адрар у третьому військовому окрузі, що призвело до загибелі пілота, підполковника Беккуша Насра", — повідомило алжирське видання з посиланням на Міноборони країни.

Офіційні особи Алжиру, включно з начальником штабу армії, висловили співчуття родині загиблого в катастрофі.

Друга катастрофа алжирського Су-30

Минула катастрофа стала другим випадком аварії Су-30МКА у ВПС Алжиру за останні п'ять років. Попередня аварія сталася 27 січня 2020 року за 16 кілометрів від міста Аїн аз-Зітун. Тоді винищувач також виконував навчальний політ, але обидва пілоти загинули.

Винищувач Су-30МКА є спеціалізованою модифікацією російського Су-30МКІ, розробленою на замовлення Алжиру. Ця модель оснащена переднім горизонтальним оперенням (ПГО) за схемою "качка", двигунами з керованим вектором тяги та радіолокаційною станцією "Барс", що теоретично робить її однією з найбільш маневрених машин у своєму класі.

Алжир отримав перший Су-30МКА 2007 року, і на грудень 2023 року ВПС країни мали у складі понад 60 таких машин. Таким чином Алжир має в своєму розпорядженні один з найбільших в Африці парків літаків цих винищувачів. Причому країна значною мірою спирається на техніку російського виробництва для зміцнення своїх військово-повітряних сил, і це партнерство налічує десятиліття.

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Раніше повідомлялося, що під час військових навчань Red Flag 2008 стався захоплюючий навчальний повітряний бій між американським винищувачем F-15 та індійським Су-30 МКІ. Під час навчань американський льотчик помітив, як Су-30 почав виконувати маневр з відхилення вектора тяги, а потім став різко втрачати висоту, підставивши себе під атаку.