В Алжире разбился истребитель Су-30МКА, поставленный РФ: детали катастрофы (видео)

В кабине самолета находилось два летчика — только одному удалось спастись. Это вторая катастрофа истребителя Су-30 за последние пять лет.

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Тяжелый всепогодный истребитель дальнего радиуса действия Су-30МКА, состоящий на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Алжира, потерпел крушение во время учебного полета. Как сообщает портал MENADefense, инцидент произошел 19 марта 2025 года в районе населенного пункта Тимектен, расположенного к северу от города Аулеф в юго-западной части страны.

Истребитель разбился спустя несколько секунд после взлета с авиабазы Реганн. На борту находились два пилота, один из которых — подполковник Беккуш Наср — погиб. Второму члену экипажа удалось катапультироваться, однако информация о его состоянии пока отсутствует.

По предварительным данным, самолет взлетел с полными топливными баками, что значительно сократило шансы экипажа на спасение при аварии.

На место катастрофы оперативно прибыла поисково-спасательная группа. Заместитель министра национальной обороны и начальник штаба Народной национальной армии Алжира, генерал Саид Чанегриха, распорядился провести расследование для выяснения причин происшествия.

"В ходе запланированного учебного задания сегодня утром, в среду, 19 марта 2025 года, военный истребитель потерпел крушение вблизи района Аулеф в вилайете Адрар в третьем военном округе, что привело к гибели пилота, подполковника Беккуша Насра", — сообщило алжирское издание со ссылкой на Минобороны страны.

Официальные лица Алжира, включая начальника штаба армии, выразили соболезнования семье погибшего в катастрофе.

Вторая катастрофа алжирского Су-30

Прошедшая катастрофа стала вторым случаем крушения Су-30МКА в ВВС Алжира за последние пять лет. Предыдущая авария произошла 27 января 2020 года в 16 километрах от города Аин аз-Зитун. Тогда истребитель также выполнял учебный полет, но оба пилота погибли.

Истребитель Су-30МКА является специализированной модификацией российского Су-30МКИ, разработанной по заказу Алжира. Эта модель оснащена передним горизонтальным оперением (ПГО) по схеме "утка", двигателями с управляемым вектором тяги и радиолокационной станцией "Барс", что теоретически делает ее одной из самых маневренных машин в своем классе.

Алжир получил первый Су-30МКА в 2007 году, и на декабрь 2023 года ВВС страны имели в составе более 60 таких машин. Таким образом Алжир располагает одним из крупнейших в Африке парков самолетов этих истребителей. Причем страна в значительной степени опирается на технику российского производства для укрепления своих военно-воздушных сил, и это партнерство насчитывает десятилетия.

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Ранее сообщалось, что во время военных учениях Red Flag 2008 произошел захватывающий учебный воздушный бой между американским истребителем F-15 и индийским Су-30 МКИ. Во время учений американский летчик заметил, как Су-30 начал выполнять маневр по отклонению вектора тяги, а затем стал резко терять высоту, подставив себя под атаку.