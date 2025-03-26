Шасі не витримало: у РФ літак Ан-12 жорстко приземлився в замет (відео)

У транспортного літака Ан-12 надломилася стійка шасі під час посадки. Із цим літаком була схожа проблема в липні 2024 року: тоді лайнер повернули в аеропорт після спрацювання сигналу про несправність шасі.

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Російський транспортний літак Ан-12 компанії "Атран" 26 березня здійснив жорстку посадку в аеропорту Нового Уренгоя через невипуск шасі. Відео показало російське медіа Mash.

Борт летів із російського селища Сабетта Ямало-Ненецького автономного округу з вісьмома членами екіпажу. Пасажирів і небезпечного вантажу не було. За попередніми даними, вантажний літак авіакомпанії викотився за межі злітної смуги і потрапив у замет.

До місця події виїхали працівники МНС і швидка допомога. Розливу палива не сталося, одну людину довелося госпіталізувати, розповіли агентству ТАСС у департаменті охорони здоров'я регіону.

Агентство "Интерфакс" доповнює, що у літака Ан-12 надломилася стійка шасі під час посадки в аеропорту. Прокуратура проводить перевірку.

За даними росЗМІ, з цим же літаком виникали проблеми в липні 2024 року. Тоді лайнер повернули в аеропорт вильоту через спрацювання сигналізації про несправність шасі.

Нагадаємо, пасажирський літак рейсом зі Сполучених Штатів до Китаю вимушено здійснив розворот посеред океану, оскільки його пілот забув свій паспорт.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що американські конструктори розробляють винищувач шостого покоління F-47. Він посилить можливості американських ВПС для можливого стримування Китаю.