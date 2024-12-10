Самолет вынужденно прервал рейс: женщина избила стюардессу и была госпитализирована

Конфликтная ситуация на борту могла стать причиной аварии. Cтюардесса пыталась усмирить 25-летнюю женщину, но в ответ получила удар ногой.

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Самолет испанской авиакомпании Vueling Airlines, летевший из Парижа в Аликанте, совершил экстренную посадку из-за конфликтной ситуации на борту. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Причина инцидента — нападение 25-летней женщины на стюардессу. Пассажир, как утверждает издание, имела психологические проблемы. Сначала она дернула стюардессу за волосы и после ударила ногой.

По приказу капитана самолет сел в аэропорту "Тулуза-Бланьяк" на юге Франции, сам инцидент произошел еще 8 декабря. Буйного пассажира ждали в аэропорту правоохранители, они расследуют дело по факту препятствования аэронавигации.

Нормы транспортному кодекса Франции предусматривают пять лет заключения и штраф в размере 18 тысяч евро за подобные действия. Однако арест быстро отменили из-за срочной госпитализации женщины в отделение неотложной психиатрической помощи. Ее семья, которая путешествовала с ней, также вышла из самолета, чтобы поддержать ее.

"Такие вещи происходят почти регулярно фактически без причин. Сперва между ними произошел спор, стюардесса пыталась успокоить женщину", — говорит директор Пограничной полиции Джули Галиссон.

Напомним в Международном аэропорту имени Джомо Кеньятты в Найроби произошел инцидент по вине пилота. Он забыл включить тормоза на самолете De Havilland Canada DHC-8-402.

Украинские эксперты ранее объясняли, почему в Украине не открываются аэропорты. К примеру, до аэропорта "Борисполь" российская баллистическая ракета может долететь за две минуты.