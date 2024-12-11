Рухається зі швидкістю 34 км/год: в Китаї поліцейські вийшли патрулювати вулиці з роботом

Ці роботи можуть діяти як на суші, так і у воді. Вони можуть розприскувати сльозогінний газ та ідентифікувати злочинців, які перебувають у розшуку.

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Китай випустив на патрулювання разом з поліцейськими робота, який переслідує злочинців зі швидкістю 34 кілометри на годину. Про це пише Daily Star.

"Правоохоронці патрулюють вулиці разом зі сферичними роботами зі штучним інтелектом, здатними виявляти і зупиняти злочини", — йдеться у матеріалі.

Цей робот є невразливим та може переслідувати злочинців зі швидкістю 34 км на годину.

Поліція патрулює вулиці з роботом Фото: Скриншот

Сфери-роботи були розроблені китайською компанією Logon Technology для того, щоб допомагати, а з часом і замінити людину в небезпечних умовах.

Вони можуть діяти як на суші, так і у воді, витримують чотири тонни удару і оснащені сітковими гарматами, розпилювачами сльозогінного газу, гранатами, гучномовцями та пристроями для розсіювання звукових хвиль.

Роботи використовують програмне забезпечення для розпізнавання облич, щоб ідентифікувати і зупиняти відомих злочинців, а також можуть виявляти порушення або аномалії поблизу.

Як зазначають журналісти, вони є реальними версіями головного героя популярного фантастичного фільму 1987 року "Робокоп".

Нагадаємо, британців насмішило фото злочинця, яке оприлюднила поліція для розшуку.

9 грудня видання Interesting Engineering повідомило, що Китай розробляє рекордний 504-кубітний квантовий комп'ютер Tianyan-504.