Пораженный танк ВС РФ против украинского робота: как технологии берегут жизни воинов, — Forbes

Когда вражеская техника нарушила оборону, на помощь защитникам приехал робот. Такие беспилотные наземные транспортные средства выполняют на передовой задачи, слишком опасные для военных.

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О случае, который произошел на украинском фронте, 30 марта рассказали в Forbes.

ВС РФ все чаще атакуют пешком или на гражданской технике. Однако Россия пытается возобновить наступление на Покровск, направив туда десяток единиц бронетехники, в том числе по меньшей мере один современный танк Т-90М.

На прошлой неделе вражеская атака с применением техники натолкнулась на стену из артиллерии и БПЛА, а также на массу колючей проволоки. Украинский военкор подчеркнул, что этот штурм был подтвердил "наступательную слабость" РФ.

Вероятно, пораженный Т-90, чей экипаж погиб или пытался спастись, прокатился сквозь провод и после этого остановился. Ночью кто-то или что-то устранило разрыв, уже на следующее утро дрон снял свежий участок проволоки. Один военкор сообщил, что ВСУ привлекли один из наземных роботов.

Отмечается, что робот мог проложить новый провод, взяв на себя особо опасную задачу. Сейчас многие украинские бригады используют специальных радиоуправляемых роботов, чтобы поручать им наиболее рискованные инженерные задачи. Боец 93 ОМБр "Холодный Яр" подчеркивал, что это "значительно облегчает работу на всех направлениях".

Видео бригады о таком наземном дроне

Роботы, которые укладывают проволоку — это простые гусеничные машины, на которые сзади крепится толстый мозг проволоки. Благодаря передней камере оператор видит все "его глазами" и доставляет его к передовой. Там машина зацепляет конец катушки за проволоку, которая есть, и разматывает остальные.

Другой воин из "Холодного Яра" объяснял, что лучше враг уничтожит робота, чем обученного военнослужащего.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинское небо уже начали защищать несколько типов дронов. Они показали "хорошие результаты" во время обстрелов.

Аналитики проинформировали, что украинские артиллеристы используют специализированные польские грузовики Jelcz P882D53. Этими машинами доставят боеприпасы калибра 120-мм и 155-мм.