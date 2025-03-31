Уражений танк ЗС РФ проти українського робота: як технології бережуть життя воїнів, — Forbes

Коли ворожа техніка порушила оборону, на допомогу захисникам приїхав робот. Такі безпілотні наземні транспортні засоби виконують на передовій завдання, надто небезпечні для військових.

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Про випадок, який стався на українському фронті, 30 березня розповіли у Forbes.

ЗС РФ все частіше атакують пішки або на цивільній техніці. Однак Росія намагається відновити наступ на Покровськ, спрямувавши туди десяток одиниць бронетехніки, в тому числі щонайменше один сучасний танк Т-90М.

Минулого тижня ворожа атака з застосуванням техніки наштовхнулась на стіну з артилерії та БПЛА, а також на масу колючого дроту. Український військкор підкреслив, що цей штурм був підтвердив "наступальну слабкість" РФ.

Ймовірно, уражений Т-90, чий екіпаж загинув або намагався врятуватись, прокотився крізь дріт і після цього зупинився. Вночі хтось або щось усунуло розрив, вже наступного ранку дрон зафільмував свіжу ділянку дроту. Один військкор повідомив, що ЗСУ залучили один з наземних роботів.

Зазначається, що робот міг прокласти новий дріт, взявши на себе особливо небезпечне завдання. Нині багато українських бригад використовують спеціальних радіокерованих роботів, щоб доручати їм найбільш ризиковані інженерні завдання. Боєць 93 ОМБр "Холодний Яр" підкреслював, що це "значно полегшує роботу на всіх напрямках".

Відео бригади про такий наземний дрон

Роботи, які укладають дріт — це прості гусеничні машини, на які позаду кріпиться товстий мозок дроту. Завдяки передній камері оператор бачить усе "його очима" і доправляє його до передової. Там машина зачіпляє кінець котушки за дріт, який є, і розмотує решту.

Інший воїн з "Холодного Яру" пояснював, що краще ворог знищить робота, ніж навченого військовослужбовця.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що українське небо вже почали боронити кілька типів дронів. Вони показали "хороші результати" під час обстрілів.

Аналітики проінформували, що українські артилеристи використовують спеціалізовані польські вантажівки Jelcz P882D53. Цими машинами доставлять боєприпаси калібру 120-мм і 155-мм.