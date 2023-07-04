Новые космические роботы заряжают технику с помощью зеркал: зачем они нужны

Light Bender перенаправляет солнечный свет, чтобы подпитывать аккумуляторы на значительном расстоянии. По мнению инженеров, это поможет астронавтам пережить блэкаут.

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Специальный робот Light Bender от космической компании Maxar будет автономно перенаправлять солнечный свет для питания батарей в темных областях лунной поверхности, сообщает портал Space.com. Система, которая представляет собой зеркало на высокой подставке, отражает свет в сторону солнечных батарей на Луне.

NASA собирается отправить на спутник Земли миссию астронавтов Артемида в 2025 году и высадить их возле южного полюса Луны. Именно там, по мнению ученых, скрыто множество полезных ресурсов, таких как водяной лед, который важен для исследования на наличие живых организмов или который может служить источником воды для будущих колоний людей.

Однако в этом месте затруднено получение солнечной энергии, а значит у астронавтов почти не будет возможности для подзарядки солнечных батарей, которые крайне важны для питания систем жизнеобеспечения членов миссии.

В этой ситуации приходит на выручку проект Maxar, известный как Light Bender. Специальное роботизированное оборудование будет использовать автономные зеркала, которые автоматически перенаправят солнечные лучи на солнечные панели аккумуляторных батарей.

По задумке инженеров, робот Light Bender поднимет два 10-метровых рефлектора на 20-метровую телескопическую мачту. Одно зеркало автономно будет отслеживать солнце и отражать этот свет на второе зеркало, которое в свою очередь передаст лучи на солнечные панели астронавтов.

Самое любопытное, что учитывая размер зеркал Light Bender, разработчики хотят собирать конструкцию прямо в космосе. Не самостоятельно, конечно, а через дистанционное управление. "В настоящее время у нас нет строительных бригад на Луне или Марсе, поэтому роботам с дистанционным управлением придется помочь в этом деле", говорят инженеры Maxar.

Проект Light Bender является результатом сотрудничества между Maxar и Исследовательским центром NASA. Со своей стороны команда NASA будет отвечать за структурный дизайн Light Bender, а Maxar берет на себя инициативу в области робототехники.

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