Нові космічні роботи заряджають техніку за допомогою дзеркал: навіщо вони потрібні

Light Bender перенаправляє сонячне світло, щоб підживлювати акумулятори на значній відстані. На думку інженерів, це допоможе астронавтам пережити блекаут.

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Спеціальний робот Light Bender від космічної компанії Maxar буде автономно переспрямовувати сонячне світло для живлення батарей у темних областях місячної поверхні, повідомляє портал Space.com. Система, яка являє собою дзеркало на високій підставці, відбиває світло в бік сонячних батарей на Місяці.

NASA збирається відправити на супутник Землі місію астронавтів Артеміда 2025 року і висадити їх біля південного полюса Місяця. Саме там, на думку вчених, приховано безліч корисних ресурсів, як-от водяний лід, який важливий для дослідження на наявність живих організмів або який може слугувати джерелом води для майбутніх колоній людей.

Однак у цьому місці ускладнене отримання сонячної енергії, а отже, в астронавтів майже не буде можливості для підзарядки сонячних батарей, які вкрай важливі для живлення систем життєзабезпечення членів місії.

У цій ситуації приходить на виручку проєкт Maxar, відомий як Light Bender. Спеціальне роботизоване обладнання використовуватиме автономні дзеркала, які автоматично перенаправлятимуть сонячні промені на сонячні панелі акумуляторних батарей.

За задумом інженерів, робот Light Bender підніме два 10-метрових рефлектори на 20-метрову телескопічну щоглу. Одне дзеркало автономно відстежуватиме сонце і відбиватиме це світло на друге дзеркало, яке зі свого боку передасть промені на сонячні панелі астронавтів.

Найцікавіше, що з огляду на розмір дзеркал Light Bender, розробники хочуть збирати конструкцію прямо в космосі. Не самостійно, звісно, а через дистанційне керування. "Наразі у нас немає будівельних бригад на Місяці або Марсі, тому роботам із дистанційним керуванням доведеться допомогти в цій справі", кажуть інженери Maxar.

Проєкт Light Bender є результатом співпраці між Maxar і Дослідницьким центром NASA. Зі свого боку команда NASA відповідатиме за структурний дизайн Light Bender, а Maxar бере на себе ініціативу в галузі робототехніки.

Раніше Фокус писав, що електролітак NASA нікуди не полетить. Що сталося з проєкт X-57 Maxwell.