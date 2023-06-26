Фіолетовий Марс. NASA показало Червону планету в незвичайному світлі (фото)

Завдяки новим фотографіям Марса в ультрафіолетовому світлі можна побачити, як змінюються пори року на цій планеті.

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Коли Марс перебував на найближчій і найдальшій відстані від Сонця, космічний апарат NASA MAVEN зробив два унікальних зображення Червоної планети. На цих знімках Марс виглядає зовсім по-іншому, пише Space.

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Космічний апарат MAVEN був запущений із Землі в листопаді 2013 року і у вересні 2014 року вийшов на орбіту навколо Марса. За допомогою його приладів вчені вивчають верхні шари атмосфери Червоної планети і те, як вона взаємодіє з потоком сонячних часток або сонячним вітром.

Один із приладів апарату робить знімки Марса в ультрафіолетовому світлі, і таким чином вчені отримують додаткові дані про стан атмосфери, а також про особливості поверхні планети.

Марс обертається навколо Сонця по еліптичній орбіті, а тому планета може перебувати на дуже близькій відстані від Сонця або на дуже далекій. NASA опублікувало дві нові фотографії Марса, які MAVEN зробив, коли планета перебувала в різних точках своєї орбіти навколо Сонця. Таким чином можна побачити зміну сезонів на Марсі.

Коли Марс перебував на найближчій і найвіддаленішій відстані від Сонця, космічний апарат NASA MAVEN зробив два унікальних зображення Червоної планети. На цих знімках Марс виглядає зовсім по-іншому Фото: NASA

У Марса, як і в Землі, вісь обертання планети трохи нахилена до площини орбіти навколо Сонця, а тому на Червоній планеті також присутні чотири сезони. Але вони тривають майже в 2 рази довше, ніж сезони на Землі, тому що рік на Червоній планеті також майже в 2 рази більший, ніж у нас.

Коли Марс перебуває найближче до Сонця, то планета нахилена до нашої зірки південною півкулею, а коли найдалі — північною півкулею. Тому влітку на півдні від екватора температура вища, ніж влітку на півночі. Через це в південній півкулі з'являються сильніші вітри та сильніші пилові бурі.

Перша фотографія була зроблена була зроблена в липні минулого року Фото: NASA

Космічний апарат MAVEN зробив один знімок Марса в липні минулого року, коли в південній півкулі було літо і Червона планета перебувала на найближчій відстані від Сонця. Другий знімок було зроблено в січні цього року, коли Марс був найдалі від Сонця і був нахилений до зірки північною півкулею.

Нові зображення були зроблені в ультрафіолетовому діапазоні світла, який не видно людському оку, а тому знімки пройшли обробку. Тому озон в атмосфері Марса має фіолетовий колір, хмари можуть бути білими або синіми, а поверхня показана або в коричневому, або в зеленому кольорі.

Першу фотографію було зроблено в липні минулого року, і тут можна побачити в нижній лівій частині планети одну з найглибших ударних структур на планеті під назвою Рівнина Аргір. У верхній лівій частині планети показана мережа гігантських каньйонів під назвою Долини Маринер. У самому низу показана південна полярна крижана шапка на Марсі.

Другу фотографію було зроблено в січні цього року Фото: NASA

Другу фотографію було зроблено в січні цього року, і якщо на першому знімку можна побачити південну півкулю Марса, то на цій світлині показано північну півкулю. Велика фіолетова ділянка — це скупчення озону в атмосфері Марса, яке утворилося під час холодних ночей під час зими в північній півкулі. Навесні це скупчення озону руйнується через збільшення кількості водяної пари. У лівій нижній частині фотографії можна знову побачити Долини Маринер.

Як уже писав Фокус, на Землі почалася імітація польоту астронавтів NASA на Марс. Цілий четверо добровольців проведуть в ізоляції в спеціальному приміщенні і проводитимуть наукові експерименти.