Фиолетовый Марс. NASA показало Красную планету в необычном свете (фото)

Благодаря новым фотографиям Марса в ультрафиолетовом свете можно увидеть, как меняются времена года на этой планете.

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Когда Марс находился на самом близком и самом далеком расстоянии от Солнца, космический аппарат NASA MAVEN сделал два уникальных изображения Красной планеты. На этих снимках Марс выглядит совсем по-другому, пишет Space.

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Космический аппарат MAVEN был запущен с Земли в ноябре 2013 года и в сентябре 2014 года вышел на орбиту вокруг Марса. С помощью его приборов ученые изучают верхние слои атмосферы Красной планеты и то, как она взаимодействует с потоком солнечных частиц или солнечным ветром.

Один из приборов аппарата делает снимки Марса в ультрафиолетовом свете и таким образом ученые получают дополнительные данные о состоянии атмосферы, а также об особенностях поверхности планеты.

Марс вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, а потому планета может находиться на очень близком расстоянии от Солнца или на очень далеком. NASA опубликовало две новых фотографии Марса, которые MAVEN сделал, когда планета находилась в разных точках своей орбиты вокруг Солнца. Таким образом можно увидеть смену сезонов на Марсе.

Когда Марс находился на самом близком и самом далеком расстоянии от Солнца, космический аппарат NASA MAVEN сделал два уникальных изображения Красной планеты. На этих снимках Марс выглядит совсем по-другому Фото: NASA

У Марса, как и у Земли ось вращения планеты немного наклонена к плоскости орбиты вокруг Солнца, а потому на Красной планете также присутствуют четыре сезона. Но они длятся почти в 2 раза дольше, чем сезоны на Земле, потому как год на Красной планете также почти в 2 раза больше, чем у нас.

Когда Марс находится ближе всего к Солнцу, то планета наклонена к нашей звезде южным полушарием, а когда дальше всего – северным полушарием. Поэтому летом на юге от экватора температура выше, чем летом на севере. Из-за этого в южном полушарии появляются более сильные ветра и более сильные пылевые бури.

Первая фотография была сделана была сделана в июле прошлого года Фото: NASA

Космический аппарат MAVEN сделал один снимок Марса в июле прошлого года, когда в южном полушарии было лето и Красная планета находилась на самом близком расстоянии от Солнца. Второй снимок был сделан в январе этого года, когда Марс был дальше всего от Солнца и наклонен к звезде северным полушарием.

Новые изображения были сделаны в ультрафиолетовом диапазоне света, который не виден человеческому глазу, а потому снимки прошли обработку. Поэтому озон в атмосфере Марса имеет фиолетовый цвет, облака могут быть белыми или синими, а поверхность показана либо в коричневом, либо в зеленом цвете.

Первая фотография была сделана в июле прошлого года и здесь можно увидеть в нижней левой части планеты одну из самых глубоких ударных структур на планете под названием Равнина Аргир. В верхней левой части планеты показана сеть гигантский каньонов под названием Долины Маринер. В самом низу показана южная полярная ледяная шапка на Марсе.

Вторая фотография была сделана в январе этого года Фото: NASA

Вторая фотография была сделана в январе этого года и если на первом снимке можно увидеть южное полушарие Марсе, то на этой фотографии показано северное полушарие. Большой фиолетовый участок – это скопление озона в атмосфере Марса, который образовался во время холодных ночей во время зимы в северном полушарии. Весной это скопление озона разрушается из-за увеличения количества водяного пара. В левой нижней части фотографии можно снова увидеть Долины Маринер.

Как уже писал Фокус, на Земле началась имитация полета астронавтов NASA на Марс. Целый четверо добровольцев проведут в изоляции в специальном помещении и будут проводить научные эксперименты.