Работает без двигателей: создан инновационный робот, похожий на собаку (видео)

По словам ученых, разработанный ими робот использует пассивную механику тела собаки, чтобы бегать без всяких двигателей.

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Ученые из Делфтского технического университета и Федеральной политехнической школы Лозанны создали четвероногого робота, способного двигаться как собака, имитируя механику тела животного. Об этом пишет Tech Xplore.

Робот, похожий на собаку, который работает без двигателей

Как отмечает доцент Делфтского технического университета Козимо Делла Сантина, коммерческие четвероногие роботы становятся все более распространенными, но их энергетическая неэффективность ограничивает время их работы.

Над этой проблемой работают многие исследовательские группы. Так, команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработала 3D-печатных роботов, которые могут передвигаться без электроники с помощью баллончика со сжатым газом.

В свою очередь исследователи из Делфтского технического университета и Федеральной политехнической школы Лозанны поставили перед собой цель оптимизировать механику роботов, имитируя эффективность биологических систем.

В качестве примера Делла Сантина приводит видео рыбы, плывущей против течения. Ученый объясняет, что на самом деле рыба мертва, а ее движение полностью обеспечивается пассивной механикой ее тела, а не каким-либо сознательным усилием.

"Это подчеркивает, как оптимизированная механика сама по себе может управлять эффективным движением", — сказал исследователь.

Робот-собака, который почти не использует двигатели

Вдохновленные подобными примерами, ученые разработали робота, основываясь на данных о собаках. Они использовали инструменты машинного обучения для анализа движения животных и управления расположением пружин, кабелей и тандемов в структуре робота.

Результатом этих усилий стал робот, который может ходить по беговой дорожке и адаптироваться к различным скоростям, полностью управляемый толчком беговой дорожки и без двигателей. Несмотря на то, что он работает пассивно, исследователи также оснастили его двигателями для дополнительной функциональности. Двигатели позволяют роботу реагировать на такие задачи, как подъем по ступенькам или обход препятствий.

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В издании отметили, что эта разработка является значительным шагом к созданию целостно интеллектуальных роботов. Благодаря оптимизированной механической конструкции, использование двигателя в подобных механизмах можно свести к минимуму.

"Улучшая как механические, так и когнитивные возможности, мы стремимся разработать четвероногих роботов, которые не только более эффективны, но и легко адаптируются к сложным условиям", — заключил Делла Сантина.

Напомним, китайский робототехнический стартап Agibot планирует в этом году выпустить до 5000 человекоподобных роботов, что соответствует планам Илона Маска по производству роботов Optimus.