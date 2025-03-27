Працює без двигунів: створено інноваційного робота, схожого на собаку (відео)

За словами вчених, розроблений ними робот використовує пасивну механіку тіла собаки, щоб бігати без жодних двигунів.

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Учені з Делфтського технічного університету та Федеральної політехнічної школи Лозанни створили чотириногого робота, здатного рухатися як собака, імітуючи механіку тіла тварини. Про це пише Tech Xplore.

Робот, схожий на собаку, який працює без двигунів

Як зазначає доцент Делфтського технічного університету Козімо Делла Сантіна, комерційні чотириногі роботи стають дедалі поширенішими, але їхня енергетична неефективність обмежує час їхньої роботи.

Над цією проблемою працюють багато дослідницьких груп. Так, команда з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробила 3D-друкованих роботів, які можуть пересуватися без електроніки за допомогою балончика зі стисненим газом.

Своєю чергою дослідники з Делфтського технічного університету і Федеральної політехнічної школи Лозанни поставили перед собою мету оптимізувати механіку роботів, імітуючи ефективність біологічних систем.

Як приклад Делла Сантіна наводить відео риби, що пливе проти течії. Вчений пояснює, що насправді риба мертва, а її рух повністю забезпечується пасивною механікою її тіла, а не будь-яким свідомим зусиллям.

"Це підкреслює, як оптимізована механіка сама по собі може керувати ефективним рухом", — сказав дослідник.

Робот-собака, який майже не використовує двигуни

Натхненні подібними прикладами, вчені розробили робота, ґрунтуючись на даних про собак. Вони використовували інструменти машинного навчання для аналізу руху тварин і управління розташуванням пружин, кабелів і тандемів у структурі робота.

Результатом цих зусиль став робот, який може ходити біговою доріжкою та адаптуватися до різних швидкостей, повністю керований поштовхом бігової доріжки і без двигунів. Попри те, що він працює пасивно, дослідники також оснастили його двигунами для додаткової функціональності. Двигуни дають змогу роботу реагувати на такі завдання, як підйом сходами або обхід перешкод.

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У виданні зазначили, що ця розробка є значним кроком до створення цілісно інтелектуальних роботів. Завдяки оптимізованій механічній конструкції, використання двигуна в подібних механізмах можна звести до мінімуму.

"Покращуючи як механічні, так і когнітивні можливості, ми прагнемо розробити чотирилапих роботів, які не тільки більш ефективні, а й легко адаптуються до складних умов", — підсумував Делла Сантіна.

Нагадаємо, китайський робототехнічний стартап Agibot планує цього року випустити до 5000 людиноподібних роботів, що відповідає планам Ілона Маска з виробництва роботів Optimus.