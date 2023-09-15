Роботов THeMIS вооружили боевыми дронами-охотниками: почему они нужны Украине (видео)

Теперь платформа может не только перевозить грузы, но и атаковать врага беспилотниками благодаря специальной пусковой установке.

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Эстонская компания Milrem Robotics представила на военной выставке DSEI 2023 в Лондоне обновленный вариант применяемой в Украине наземной беспилотной платформы THeMIS Combat оснащенной средствами запуска дронов-камикадзе HUNTER 2-S. Об этом сообщает сайт Zawya.

В обновленной конструкции THeMIS способен запускать дроны-камикадзе HALCON HUNTER 2-S. Это автономные беспилотники, оснащенные передовым искусственным интеллектом для выполнения скоординированных задач в стае. Они способны самостоятельно следовать плану полета, координировать свои действия с другими дронами и распознавать вражеские цели для уничтожения. HUNTER 2-S имеет полезную нагрузку 2 кг, крейсерскую высоту 500 м, крейсерскую скорость 90 км/ч и запас хода 45 минут.

THeMIS с установкой для запуска дронов-камикадзе Фото: Milrem Robotics

Роботизированная платформа THeMIS передвигается со скоростью 20 км/ч и может нести на себе груз массой более 1,2 тонны. У машины гибридный двигатель, от которого он обеспечивается автономностью на 15 часов или на 1,5 часа в варианте подпитки от батарей. Платформа оснащена различными датчиками, в том числе инфракрасным (MIL-STD-810G) и тепловизором. Варианты использования платформы очень широкие: от эвакуации раненых и доставки боеприпасов до установки на нее различных боевых модулей.

"Базовый вариант THeMIS предназначен для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а наша новая машина предназначена для боевых действий, — сказал сайту Defense News Герт Ханкевитц, директор по маркетингу и экспортному контролю Milrem Robotics. — Война в Украине является причиной растущего интереса к барражирующим системам боеприпасов, и это наш ответ на растущий спрос на такие решения".

Дрон HALCON HUNTER 2-S и пусковая установка Фото: Скриншот

Он добавил, что роботы THeMIS поставляются не только в Украину, их также закупают армии Австралии, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Саудовской Аравии, Испании, Таиланде, Великобритании и США. С помощью нового продукта Milrem Robotics надеется получить новые заказы и расширить свое международное присутствие.

Испытания платформы THeMIS

Ранее Фокус сообщал, что в Израиле создали капсулы для запуска БПЛА. Контейнеры можно разместить на любой военной технике, а его части — прикрепить на рюкзак солдата. Дроны VIPER могут наносить удары или разведывать обстановку.