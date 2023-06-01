Платформы THeMIS и снаряды для Leopard 1: ФРГ передала Украине новый пакет военной помощи

Согласно информации на сайте правительства Германии, Киев получит еще и семь полуприцепов для тягачей 8×8 HX81.

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Официальный Берлин передал Украине новые вооружения и бронетехнику. Среди прочего, в списке поставок значатся гусеничные беспилотные платформы THeMIS, а также снаряды для танков Leopard 1. Обновленный список поставок опубликован на сайте немецкого правительства.

Более того, Киев получит еще семь полуприцепов для тягачей 8×8 HX81, а также семь гусеничных беспилотных платформ THeMIS.

Беспилотная платформа THeMIS

THeMIS — модульная пехотная система, которую выпускает эстонская компания Milrem Robotics. Система служит для обеспечения поддержки войск, а также может использоваться в качестве транспортной платформы, дистанционного боевого модуля. Более того, эту многофункциональную систему можно использовать для поиска и уничтожения взрывчатки.

В будущем планируются поставки в Украину из Германии и 64 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, а также свыше ста бронетранспортеров. ВСУ, вероятно, усилят бронетранспортерами Fuchs 1, которые Германия отказывалась поставлять прежде.

Гусеничные вездеходы BV206 разработала компания Haegglinds, которая входит в BAE Systems. Прежде их уже поставляли Украине, но без официальных анонсов. Первые такие системы могли передать Британия, Италия или же Нидерланды. Изначально эти вездеходы разрабатывались для арктических условий работы, а также для пустынь или джунглей. Машина может перевозить 11 военных.

Напомним, что ВСУ впервые получат от США ракеты Hydra-70, которые могут комплектоваться управляемыми боеголовками.

Также сообщалось, что в ЮАР назначили судью для расследования обвинений в поставках вооружений России.