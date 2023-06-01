Платформи THeMIS та снаряди для Leopard 1: ФРН передала Україні новий пакет військової допомоги

Згідно з інформацією на сайті уряду Німеччини, Київ отримає ще сім напівпричепів для тягачів 8×8 HX81.

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Офіційний Берлін передав Україні нові озброєння та бронетехніку. Серед іншого, у списку поставок значаться гусеничні безпілотні платформи THeMIS, а також снаряди для танків Leopard 1. Оновлений список опублікован на сайті німецького уряду.

Крім того, Київ отримає ще сім напівпричепів для тягачів 8×8 HX81, а також сім гусеничних безпілотних платформ THeMIS.

Безпілотна платформа THeMIS

THeMIS – модульна піхотна система, яку випускає естонська компанія Milrem Robotics. Система служить для забезпечення підтримки військ, а також може використовуватися як транспортна платформа, дистанційного бойового модуля. Більш того, цю багатофункціональну систему можна використовувати для пошуку та знищення вибухівки.

У майбутньому плануються поставки в Україну з Німеччини та 64 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, а також понад сто бронетранспортерів. ЗСУ, ймовірно, посилять бронетранспортерами Fuchs 1, які Німеччина відмовлялася постачати раніше.

Гусеничні всюдиходи BV206 розробила компанія Haegglinds, яка входить до BAE Systems. Раніше їх вже постачали Україні, але без офіційних анонсів. Перші такі системи могли передати Британія, Італія або Нідерланди. Спочатку ці всюдиходи розроблялися для арктичних умов роботи і навіть для пустель чи джунглів. Машина може перевозити 11 військових.

Нагадаємо, що ЗСУ вперше отримають від США ракети Hydra-70, які можуть комплектуватися керованими боєголовками.

Також повідомлялося, що в ПАР призначили суддю для розслідування звинувачень у поставках озброєнь Росії.