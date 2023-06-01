Німеччина передасть Україні понад 100 БТРів і всюдиходів Bandvagn 206

Українську армію посилять, імовірно, бронетранспортерами Fuchs 1, які раніше Німеччина відмовлялась постачати, а також всюдиходами.

Related video

Німецький уряд планує передати Україні пакет озброєння зі 130 одиницями броньованої техніки. ЗСУ отримають 64 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 і 66 БТРів. Про це повідомляється на сайті уряду.

В оновленому списку військової допомоги йдеться про наміри передати Україні десятки одиниць бронетехніки — 64 всюдиходи Bandvagn 206 (BV206) і 66 БТРів. Їхню назву не називають, але можливо, йдеться про БТР Fuchs 1. Окрім цього німецький уряд оновив список того, що вже отримала українська армія, — додатково два тягачі HX81, 7 дистанційних платформ TheMIS, а також 105-мм боєприпаси для танків.

Скриншот із сайту німецького уряду

Гусеничні всюдиходи BV206 — це розробка компанії Haegglinds, яка зараз є частиною BAE Systems. Раніше їх уже постачали Україні, але офіційно не повідомлялося про наміри передати машини. Перші всюдиходи могла передати Велика Британія, Італія чи Нідерланди. Дволанковий всюдихід було створено для роботи в умовах Арктики, пустелі чи джунглів. Разом із тим він може перевозити 11 бійців.

БТР Fuchs 1 — це німецька машина, яка була розроблена Daimler-Benz. Зараз їх виробляє компанія Rheinmetall. Усього було виготовлено 1236 бронетранспортерів. Fuchs 1 забезпечує захист від уламків артилерії та легкого стрілецького озброєння. У десантному відділенні може бути до 10 бійців.

Нагадаємо, 9 травня нардеп Мисягін повідомляв, що Україна веде перемовини з Німеччиною щодо постачання БТР Fuchs і Boxer.

4 квітня українські військові вперше затрофеїли російський всюдихід "Витязь", який створювали для арктичних умов.