В Израиле создали капсулы для запуска БПЛА: "выстреливает" сразу четыре VIPER (видео)

Контейнеры можно разместить на любой военной технике, а его части — прикрепить на рюкзак солдата. Дроны VIPER могут носить удары или разведывать обстановку.

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Израильская компания SpearUAV представила новую систему запуска с несколькими контейнерами для беспилотника VIPER. Как сообщает Shephardmedia, каждая такая капсула содержит в себе четыре небольших дрона, которые можно запускать как поочередно, так и одновременно.

Мультиконтейнер закрепляется на любой военной технике Фото: Скриншот

Дроны VIPER под управлением оператора могут работать в составе роя и передавать полученные данные на единый пульт управления. Таким образом, эта система предоставляет тактическим боевым подразделениям все возможности реального командного ISTAR. Эта аббревиатура расшифровывается, как Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, что означает разведка, наблюдение, обнаружение целей и разведка. Это комплексная система, которая объединяет данные из различных источников, чтобы предоставить командирам всеобъемлющее представление о ситуации на поле боя. Кроме того, система обеспечивает большую безопасность оператора и осведомленность о ситуации, позволяя работать как в групповом, так и в унитарном режимах работы.

Мультиконтейнер можно закрепить на любую военную технику и производить запуск дронов даже в движении. Это модификация капсул отдельных стартовых пеналов, которые солдаты могут закрепить даже на рюкзаке.

Дрон VIPER можно удобно прикрепить к рюкзаку Фото: Скриншот

Дрон VIPER — барражирующий боеприпас и разведывательный беспилотник (два в одном), который разработан компанией SpearUAV. Он представляет собой компактный квадрокоптер, который может быть использован для уничтожения целей на расстоянии до 5 километров. VIPER оснащен электродвигателем с низким уровнем шума, что делает его малозаметным для противника. Он также оснащен комбинированными электронно-оптическими и инфракрасными датчиками, которые позволяют ему обнаруживать и отслеживать цели в любое время суток и в сложных условиях.

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Весь дрона составляет 3 кг. Автономность работы более 20 минут. Каждый дрон Viper может нести осколочно-фугасный боезапас весом в 1 кг для уничтожения бронетехники и живой силы противника.

Как сообщает сама компания, инкапсулированный высокоточный ударный дрон подходит для поражения как неподвижных, так и движущихся целей, когда они находятся в прямой видимости (Line-of-Sight) или за ее пределами (Beyond-Line-of-Sight). Эти термины используются в военном деле для описания различных боевых сценариев атаки объектов врага.

Яркая презентация возможностей дрона VIPER

Ранее Фокус сообщал, что российские эксперты признали господство Украины в сфере дронов. По подсчетам россиян, 24 украинских квадрокоптера за один вылет могут сбросить 576 гранат и полностью окупаются за два дня.