Превосходит в десять раз: российские эксперты признали господство Украины в сфере дронов

По подсчетам россиян, 24 украинских квадрокоптера за один вылет могут сбросить 576 гранат и полностью окупаются за два дня.

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В российском Новгороде 25-27 августа прошло мероприятие "Дронница", на котором местные волонтеры и эксперты признали превосходство украинской армии в сегменте беспилотников. Издание Shephardmedia выяснило, какие недостатки пытаются решить россияне во время войны.

Представители армии РФ и производители гражданских БПЛА, которые используются в военных целях, обратили внимание на проблемы со стандартизацией при производстве беспилотников в России, наращиванием масштабов производства и других важных моментах. Как отмечает издание, один из выступавших на мероприятии экспертов подчеркнул, что Украина уже массово размещает на линии фронта подразделения, специализирующиеся на дронах, и способна в десять раз превосходить российские беспилотники по численности.

Он отметил, что для усиления боевых участков линии фронта следует использовать такие же формирования, полностью оснащенные беспилотниками. По словам эксперта, 24 украинских квадрокоптера могут доставить 576 штук 30-мм гранат ВОГ за один полет, а потому покупка таких БПЛА окупается за два дня боевого применения.

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Другой докладчик отметил: украинские операции по борьбе с дронами являются очень продуманными и задействуют аналитические подразделения, которые отслеживают и мониторят данные об операторах российских БПЛА, чтобы помешать их действиям. России еще предстоит стандартизировать использование и обучение работе с малыми БПЛА, а также технические требования к беспилотникам, не говоря уже о группах по борьбе с дронами в украинском стиле, отметил спикер.

Кроме неудач говорили на "Дроннице" и об успехах. Например, местные умельцы создали прошивку под названием 1001, которая способна превратить китайский гражданский дрон DJI Mavik 3 в боевую систему, повысив его устойчивость к спуфингу (подмене координат), сняв ограничение набора высоты квадрокоптера и отключив бесполетные зоны (Китай прошивает устройства так, чтобы они не могли летать в определенных зонах).

Журналист Shephardmedia отмечает, что хотя "Дронница" не является мероприятием Минобороны России, она дает полезную информацию о том, как вооруженные силы РФ и волонтерские организации рассматривают характер боевых действий в Украине и как они могут на них реагировать. Как отмечает автор, информация, прозвучавшая на мероприятии, демонстрирует, что Россия, несмотря на всю пропаганду, во многом отстает от Украины в сегменте развития беспилотных боевых систем.

Ранее Фокус рассказывал, что В Украине создали РЭБ-рюкзак Kvertus для военных. Он защищает от дронов на 200 метров.