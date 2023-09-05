Перевершує вдесятеро: російські експерти визнали панування України у сфері дронів

За підрахунками росіян, 24 українських квадрокоптера за один виліт можуть скинути 576 гранат і повністю окупаються за два дні.

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У російському Новгороді 25-27 серпня відбувся захід "Дронниця", на якому місцеві волонтери та експерти визнали перевагу української армії в сегменті безпілотників. Видання Shephardmedia з'ясувало, які недоліки намагаються вирішити росіяни під час війни.

Представники армії РФ і виробники цивільних БПЛА, які використовуються у військових цілях, звернули увагу на проблеми зі стандартизацією під час виробництва безпілотників у Росії, нарощуванням масштабів виробництва та інші важливі моменти. Як зазначає видання, один з експертів, які виступали на заході, наголосив, що Україна вже масово розміщує на лінії фронту підрозділи, що спеціалізуються на дронах, і здатна вдесятеро перевершувати російські безпілотники за чисельністю.

Він зазначив, що для посилення бойових ділянок лінії фронту слід використовувати такі ж формування, повністю оснащені безпілотниками. За словами експерта, 24 українські квадрокоптери можуть доставити 576 штук 30-мм гранат ВОГ за один політ, а тому купівля таких БПЛА окуповується за два дні бойового застосування.

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Інший доповідач зазначив: українські операції по боротьбі з дронами є дуже продуманими та залучають аналітичні підрозділи, які відстежують і моніторять дані про операторів російських БПЛА, щоб перешкодити їхнім діям. Росії ще належить стандартизувати використання і навчання роботі з малими БПЛА, а також технічні вимоги до безпілотників, не кажучи вже про групи по боротьбі з дронами в українському стилі, зазначив спікер.

Крім невдач говорили на "Дронниці" і про успіхи. Наприклад, місцеві умільці створили прошивку під назвою 1001, яка здатна перетворити китайський цивільний дрон DJI Mavik 3 на бойову систему, підвищивши його стійкість до спуфінгу (підміни координат), знявши обмеження набору висоти квадрокоптера та відключивши безпольотні зони (Китай прошиває пристрої так, щоб вони не могли літати в певних зонах).

Журналіст Shephardmedia зазначає, що хоча "Дронниця" не є заходом Міноборони Росії, вона надає корисну інформацію про те, як збройні сили РФ і волонтерські організації розглядають характер бойових дій в Україні і як вони можуть на них реагувати. Як зазначає автор, інформація, що прозвучала на заході, демонструє, що Росія, попри всю пропаганду, багато в чому відстає від України в сегменті розвитку безпілотних бойових систем.

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