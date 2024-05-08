Украина догнала РФ в производстве дальнобойных дронов-камикадзе, — Сметанин

Гендиректор "Укроборонпрома" подтвердил заявление министра Александра Камышина, который говорил: "То, что на России взрывается — это все наше".

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В 2024 году Украина смогла догнать Россию в количестве производства дронов-камикадзе, которые похожи на "Шахеды". Об этом в интервью для АрміяInform заявил гендиректор АО "Украинская оборонная промышленность" (Укроборонпром) Герман Сметанин.

Частные компании не способны производить нужное количество дронов для Сил обороны, поэтому подписываются контракты на лицензионное производство на мощностях "Укроборонпрома". Благодаря этому удалось нарастить производство дронов-камикадзе, похожих на "Шахед-131" и "Шахед-136".

"В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников. Как сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин: "То, что на России взрывается, — это все наше". И это факт", — рассказал Сметанин.

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Также он добавил, что кооперация с частными производителями продолжается, а для разработки новых видов вооружений привлечено большое количество частных разработчиков и ученых. Гендиректор "Укроборонпрома" утверждает, что есть инновационные разработки, соответствующие завтрашнему дню.

Известный арсенал дальнобойных дронов-камикадзе Фото: Twitter H I Sutton

Существует потребность в наращивании темпов производства для украинских защитников, именно поэтому акционерное общество идет на кооперацию с бизнесами.

Напомним, в Украине создали новую антидроновую систему "Межа", которая сможет противодействовать беспилотникам и FPV-дронам.

Фокус разбирался, как в российские дроны попадают украинские детали.