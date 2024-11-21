Одним из важных вопросов для бизнеса сейчас является кадровый голод. Исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко говорит, что вывести людей на рынок труда может только утверждение правительством процедуры экономического бронирования.

На сегодняшний момент в Украине рынок работника, а не работодателя, за счет того, что происходит вокруг мобилизационной политики, а частично и из-за масштабной волны миграции. Об этом в интервью Фокусу рассказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

"Если коротко — нет людей. Чтобы решить вопрос с теми людьми, которые остаются в Украине, то есть, вывести их на рынок труда, надо в частности запустить процесс экономического бронирования, а также восстановить бронирование по критическому принципу, которое сейчас приостановлено, и сделать бронирование через Дію возможным по принципу критичности. Бизнес считает необходимым сделать процедуру экономического бронирования", — отметила Анна Деревянко.

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"Экономическому бронированию нужен элемент справедливости", — исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко

По ее мнению, механизм экономического бронирования должен иметь определенный элемент справедливости. "Мне кажется, найти такую справедливость возможно только во время коммуникации, когда, например, военные и бизнес смогут прислушаться друг к другу. И я надеюсь, что нам удалось по крайней мере услышать друг друга, я имею в виду Министерство обороны и Европейскую Бизнес Ассоциацию, мы будем налаживать этот диалог", — говорит эксперт.

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Как отмечает Анна Деревянко, дискуссии относительно экономического бронирования продолжаются, но есть потребность найти компромиссный механизм, который будет устраивать все группы причастных.

"Мы понимаем потребности в военном резерве, но и тыл нужен, чтобы генерировать доходы для государства, чтобы институты работали, чтобы Вооруженные силы Украины могли получать средства. К тому же, то, что мы слышим о "бусификации" или других случаях историй о ТЦК, ВЛК, тоже не способствует мобилизационной политике. Корпоративная культура должна измениться, то есть должно быть больше уважения, уважения к людям, мне так кажется, потому что если мы будем провоцировать страх и ненависть, это никогда не обеспечит надлежащую мобилизационную политику. А экономическое бронирование должно подтолкнуть ситуацию на рынке труда к определенному урегулированию", — отметила исполнительный директор ЕВА.

Напомним, компании, желающие забронировать сотрудников, должны соответствовать двум обязательным критериям, отметили в правительстве. Один из них — средняя зарплата забронированного работника.