"Маєш робити максимальний внесок у війну": в ОП пояснили ідею бронювання від мобілізації (відео)

Діалог щодо справедливості бронювання, як вважає Подоляк, треба знову вести на рівні Міністерства оборони, Збройних Сил України та Кабміну, а також шукати рішення.

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Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля працює над новою системою бронювання від мобілізації. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю "24 Каналу".

За його словами, військові на фронті розуміють, що громадяни в тилу повинні забезпечувати військо. Він назвав це питанням справедливості, оскільки кожна людина має прийняти кожна для себе – що вона готова робити.

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Подоляк звернув увагу на слова Шмигаля про те, що усі повинні усвідомити те, що ті, хто не воюють, все одно мають вкладатися в війну. Подоляк назвав це не питанням мобілізації, а чимось "трішки іншим".

"Маєш робити максимальний внесок у війну. Через економіку, через волонтерство – немає різниці", – заявив радник голови Офісу Президента.

Подоляк вважає, що Шмигаль говорить конкретні, правильні речі. Українці, на його думку, повинні через економіку, тому що це системний підхід, забезпечувати фронт.

Він наголосив на тому, що це вже інший рівень дискусії. Діалог щодо справедливості бронювання, як вважає Подоляк, треба знову вести на рівні Міністерства оборони, на рівні Збройних Сил України, на рівні Кабміну і шукати рішення. Це буде, на його думку, правильно.

"Маємо усвідомити, що ті, хто не воюють, все одно мають вкладатися в війну. Сьогодні, тут і зараз", – заявив Подоляк.

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Нагадаємо, 7 березня назвали дві категорії чоловіків, яких заборонено бронювати від призову. Певних військовозобов'язаних працівників заборонено бронювати від мобілізації попри те, що підприємство чи організація має на це право.