"Должен делать максимальный вклад в войну": в ОП объяснили идею бронирования от мобилизации (видео)

Диалог о справедливости бронирования, как считает Подоляк, надо снова вести на уровне Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины и Кабмина, а также искать решение.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля работает над новой системой бронирования от мобилизации. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью "24 Каналу".

По его словам, военные на фронте понимают, что граждане в тылу должны обеспечивать войско. Он назвал это вопросом справедливости, поскольку каждый человек должен принять каждый для себя — что он готов делать.

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Бронирование от мобилизации: Шмыгаль рассказал, какие будут критерии (видео)

Подоляк обратил внимание на слова Шмыгаля о том, что все должны осознать то, что те, кто не воюют, все равно должны вкладываться в войну. Подоляк назвал это не вопросом мобилизации, а чем-то "немного другим".

"Должен делать максимальный вклад в войну. Через экономику, через волонтерство — нет разницы", — заявил советник главы Офиса Президента.

Подоляк считает, что Шмыгаль говорит конкретные, правильные вещи. Украинцы, по его мнению, должны через экономику, потому что это системный подход, обеспечивать фронт.

Он отметил, что это уже другой уровень дискуссии. Диалог о справедливости бронирования, как считает Подоляк, надо снова вести на уровне Министерства обороны, на уровне Вооруженных Сил Украины, на уровне Кабмина и искать решение. Это будет, по его мнению, правильно.

"Мы должны осознать, что те, кто не воюют, все равно должны вкладываться в войну. Сегодня, здесь и сейчас", — заявил Подоляк.

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Напомним, 7 марта назвали две категории мужчин, которых запрещено бронировать от призыва. Определенных военнообязанных работников запрещено бронировать от мобилизации несмотря на то, что предприятие или организация имеет на это право.