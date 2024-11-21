Зірка серіалу "Київ вдень та вночі" пояснив, чому йому дали бронь від мобілізації

Артур Логай хоч і має бронювання, все ж актор не впевнений, що йому вдасться уникнути проходження військової служби.

Український актор, відомий роллю в серіалі "Київ вдень та вночі" Артур Логай зізнався, чи має бронювання від армії та чи готовий піти на фронт, якщо прийде його черга. Подробицями він поділився в інтерв’ю OBOZ.UA.

Так, актор зізнався, що працюючи в столичному Театрі на лівому березі Дніпра він отримав бронювання від мобілізації, однак чи не піде він воювати, він не впевнений.

За словами актора, він не вважає творчих людей особливими, і не може бути такого, що хтось важливіший, а хтось ні. Тому, якщо прийде його черга, він готовий виконати свій обов’язок.

"З огляду на те, які в нас є внутрішні проблеми, частина мене, зізнаюся чесно, ставить собі часом багато запитань. Засмучують корупція, якісь незлагодженості у військово-політичному керівництві – це я кажу, опираючись на думку активістів, від яких дізнаюся інформацію. І військових, до думки яких прислухаюся.

Потрібно, щоб армія розвивалася, змінювалася, мала забезпеченість та могла діяти найкращим чином у тих непростих умовах, які склалися. Бо війна – не лінійна історія. Ми маємо рухатись і розвиватись, пристосовуючись якомога швидше до реалій.

А інша частина мене розуміє, що поки щось не міняється або міняється, але повільно, то роблю своє – у тилу, але для армії. А якщо не зможу, то маю бути там. Або ти для армії, або ти в армії – у країні, що воює, може бути лише так", — пояснив актор.

Артур Логай розповів, що свого часу він також проходив військові польові тактичні навчання, освоював правила ведення бою в умовах міських забудов. Однак вже пройшло доволі багато часу, тому на цю зиму він планує поновити свої знання.

"Допоки у мене є бронь, можу готуватися. Я молодий, швидко бігаю і доволі витривалий, тому моє місце буде в Десантно-штурмових військах – принаймні мені так здається", — сказав актор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Артур Логай розповів, чи піде воювати на фронт.

Крім цього, Фокус писав, що актор серіалу "Київ вдень та вночі" потрапив в ДТП.