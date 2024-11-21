Звезда сериала "Киев днем и ночью" объяснил, почему ему дали бронь от мобилизации

Артур Логай хоть и имеет бронирование, все же актер не уверен, что ему удастся избежать прохождения военной службы.

Украинский актер, известный ролью в сериале "Киев днем и ночью" Артур Логай признался, имеет ли бронь от армии и готов ли пойти на фронт, если придет его очередь. Подробностями он поделился в интервью OBOZ.UA.

Так, актер признался, что работая в столичном Театре на левом берегу Днепра он получил бронирование от мобилизации, однако не пойдет ли он воевать, он не уверен.

По словам актера, он не считает творческих людей особенными, и не может быть такого, что кто-то важнее, а кто-то нет. Поэтому, если придет его очередь, он готов выполнить свой долг.

"Учитывая то, какие у нас есть внутренние проблемы, часть меня, признаюсь честно, задает себе порой много вопросов. Огорчают коррупция, какие-то несогласованности в военно-политическом руководстве — это я говорю, опираясь на мнение активистов, от которых узнаю информацию. И военных, к мнению которых прислушиваюсь.

Нужно, чтобы армия развивалась, менялась, имела обеспеченность и могла действовать наилучшим образом в тех непростых условиях, которые сложились. Потому что война — не линейная история. Мы должны двигаться и развиваться, приспосабливаясь как можно быстрее к реалиям.

А другая часть меня понимает, что пока что-то не меняется или меняется, но медленно, то делаю свое — в тылу, но для армии. А если не смогу, то должен быть там. Или ты для армии, или ты в армии — в воюющей стране может быть только так", — пояснил актер.

Артур Логай рассказал, что в свое время он также проходил военные полевые тактические учения, осваивал правила ведения боя в условиях городских застроек. Однако уже прошло довольно много времени, поэтому на эту зиму он планирует возобновить свои знания.

"Пока у меня есть бронь, могу готовиться. Я молод, быстро бегаю и довольно вынослив, поэтому мое место будет в Десантно-штурмовых войсках — по крайней мере мне так кажется", — сказал актер.

Напомним, ранее мы писали, что актер Артур Логай рассказал, пойдет ли воевать на фронт.

Кроме этого, Фокус писал, что актер сериала "Киев днем и ночью" попал в ДТП.