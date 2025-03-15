Важливі кроки на зустріч одне одному: психолог розповів, як побороти почуття самотності у шлюбі

Навіть найщасливіший шлюб не застрахований від поступового розвитку в ньому почуття, яке залишає одного або обох партнерів в ізоляції. Це природне явище, проте боротися з ним можна досить просто, попутно зміцнюючи сім'ю, вважають психологи.

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У буденному, на перший погляд, шлюбі партнери можуть ділити дім, звичний уклад життя та глибоку прихильність, але все одно стикаються з несподіваним гостем — самотністю. Вона може виникнути з різних джерел — щоденних стресів, невисловлених образ чи поступового віддалення одне від одного з плином часу. Однак останні дослідження показують, що самотність не є неминучою долею для сімейних пар і є способи протистояти їй, пише Forbes.

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У дослідженні, опублікованому в Journal of Sex & Marital Therapy, вивчалася роль подяки і прощення в задоволеності шлюбом. Під керівництвом доктора Челом Лівітт у дослідженні було проаналізовано дані 1 614 пар молодят, у центрі уваги яких було почуття самотності, здатність до прощення, вираження подяки і загальна задоволеність шлюбом.

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Результати показали, що самотність корелює зі зниженням задоволеності стосунками для обох з подружжя. Причому навіть якщо самотність відчував лише один із партнерів, обидва почувалися менш задоволеними у шлюбі. Однак пари, які активно практикували вдячність і прощення, відчували значний буферний ефект проти негативного впливу самотності.

При цьому, коли чоловіки поодинці демонстрували вищий рівень прощення, їхні дружини повідомляли про збільшення задоволеності стосунками, навіть якщо самі чоловіки почувалися самотніми.

Подяка в шлюбі виходить за рамки простого вираження вдячності. Вона передбачає глибоку оцінку партнера і стосунків, визнання як великих жестів, так і повсякденних проявів доброти. Визнання невеликих щоденних дій, таких як приготування ранкової кави або щире запитання про те, як минув день, може зміцнити подружні узи.

Впровадження ритуалів, таких як обмін подяками перед сном або під час їжі, сприяє формуванню культури вдячності. Така практика не тільки зміцнює зв'язок, а й перемикає увагу з недоліків на позитивні сторони партнерства. Прощення, яке часто розуміють неправильно, не означає забуття минулих образ. Навпаки, воно означає звільнення від образи, яка може обтяжувати як людину, так і стосунки, вважає психолог Марк Треверс.

Якщо ви вирішите подивитися на помилки партнера через призму розуміння, беручи до уваги такі фактори, як стрес або необізнаність, пари зможуть рухатися вперед, не затамувавши гіркоти. Якщо ставитися до дрібних подразників зі співчуттям і надавати перевагу конструктивним реакціям, а не тривалому гніву, можна запобігти накопиченню негативних почуттів.

Ба більше, заявляє Треверс, дії часто говорять голосніше за слова: демонстрація прощення у вигляді ласкавих жестів або продуманих вчинків може зміцнити прихильність до стосунків.

Дуже важливо спрямовувати вдячність і прощення всередину себе, каже Треверс. Визнання власного внеску і значущості в шлюбі сприяє розвитку співчуття до себе, що, своєю чергою, покращує динаміку стосунків. Часто почуття самотності виникає з внутрішнього сприйняття неадекватності, а не із зовнішніх чинників.

Свідомо впроваджуючи подяку і прощення в повсякденне спілкування, пари можуть протистояти ізолювальному ефекту самотності, підсумовує психолог. Ця навмисна практика не тільки зміцнює подружні узи, а й сприяє індивідуальному благополуччю, перетворюючи шлюб на джерело глибокої самореалізації та зв'язку.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.