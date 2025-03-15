Важные шаги на встречу друг другу: психолог рассказал, как побороть чувство одиночества в браке

Даже самый счастливый брак не застрахован от постепенного развития в нем чувства, которое оставляет одного или обоих партнеров в изоляции. Это естественное явление, однако бороться с ним можно довольно просто, попутно укрепляя семью, считают психологи.

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В обыденном, на первый взгляд, браке партнеры могут делить дом, привычный уклад жизни и глубокую привязанность, но все равно сталкиваются с неожиданным гостем — одиночеством. Он может возникнуть из разных источников — ежедневных стрессов, невысказанных обид или постепенного отдаления друг от друга с течением времени. Однако последние исследования показывают, что одиночество не является неизбежной участью для семейных пар и есть способы противостоять ему, пишет Forbes.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Sex & Marital Therapy, изучалась роль благодарности и прощения в удовлетворенности браком. Под руководством доктора Челом Ливитт в исследовании были проанализированы данные 1 614 пар молодоженов, в центре внимания которых было чувство одиночества, способность к прощению, выражение благодарности и общая удовлетворенность браком.

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Результаты показали, что одиночество коррелирует со снижением удовлетворенности отношениями для обоих супругов. Причем даже если одиночество испытывал только один из партнеров, оба чувствовали себя менее удовлетворенными в браке. Однако пары, которые активно практиковали благодарность и прощение, испытывали значительный буферный эффект против негативного влияния одиночества.

При этом, когда мужья в одиночку демонстрировали более высокий уровень прощения, их жены сообщали об увеличении удовлетворенности отношениями, даже если сами мужья чувствовали себя одинокими.

Благодарность в браке выходит за рамки простого выражения признательности. Она подразумевает глубокую оценку партнера и отношений, признание как великих жестов, так и повседневных проявлений доброты. Признание небольших ежедневных действий, таких как приготовление утреннего кофе или искренний вопрос о том, как прошел день, может укрепить супружеские узы.

Внедрение ритуалов, таких как обмен благодарностями перед сном или во время еды, способствует формированию культуры благодарности. Такая практика не только укрепляет связь, но и переключает внимание с недостатков на положительные стороны партнерства. Прощение, которое часто понимают неправильно, не означает забвения прошлых обид. Напротив, оно означает освобождение от обиды, которая может тяготить как человека, так и отношения, считает психолог Марк Треверс.

Если вы решите посмотреть на ошибки партнера через призму понимания, принимая во внимание такие факторы, как стресс или неосведомленность, пары смогут двигаться вперед, не затаив горечи. Если относиться к мелким раздражителям с сочувствием и предпочитать конструктивные реакции длительному гневу, можно предотвратить накопление негативных чувств.

Более того, заявляет Треверс, действия часто говорят громче слов: демонстрация прощения в виде ласковых жестов или продуманных поступков может укрепить приверженность отношениям.

Очень важно направлять благодарность и прощение внутрь себя, говорит Треверс. Признание собственного вклада и значимости в браке способствует развитию сострадания к себе, что, в свою очередь, улучшает динамику отношений. Часто чувство одиночества проистекает из внутреннего восприятия неадекватности, а не из внешних факторов.

Сознательно внедряя благодарность и прощение в повседневное общение, пары могут противостоять изолирующему эффекту одиночества, заключает психолог. Эта намеренная практика не только укрепляет супружеские узы, но и способствует индивидуальному благополучию, превращая брак в источник глубокой самореализации и связи.

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