Просто "забув": жінка після заручин дізналася, що її наречений все ще одружений з іншою

Жінка перебувала у стосунках із чоловіком 4 роки, але лише нещодавно з'ясувала, що він досі офіційно не розлучений. Цю інформацію їй повідомила його колишня партнерка, побачивши знімки з заручин.

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Британка опинилася в непростій ситуації, дізнавшись, що її наречений все ще офіційно одружений. Про своє відкриття вона розповіла на форумі "AIBU?" на сайті Mumsnet.com.

Жінка зустрічалася з чоловіком чотири роки, але нещодавно дізналася, що він не розлучений. Про це їй повідомила його колишня партнерка через Facebook, побачивши фотографії з заручин.

За словами авторки поста, вона часто зустрічалася з дружиною свого нареченого, оскільки у них спільні діти (12 і 14 років). Вони розлучилися дев'ять років тому, але так і не оформили розлучення. На запитання про причини чоловік відповів, що просто "забув" розповісти про це.

"Я не знаю, чому він приховав це від мене. Який у нього був план — одружитися зі мною, залишаючись у шлюбі?" — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Після цього жінка зажадала від нареченого негайного розлучення, інакше їхні стосунки будуть закінчені. Вона також звернулася до користувачів форуму із запитанням: "Я чиню нерозумно?".

Більшість коментаторів порадили їй переглянути стосунки. Один із користувачів запропонував спочатку поговорити з дружиною чоловіка, щоб зрозуміти ситуацію. Інші були категоричні.

"Киньте цього брехуна. Він не забув, що одружений. Поверніть каблучку і скасуйте заручини", — написав один із них.

Дехто висловив сподівання, що жінка не пов'язувала з ним фінанси.

Сподіваюся, ви не володієте з ним спільною власністю", — зазначив коментатор.

Раніше Фокус повідомляв, що нова дружина чоловіка викинула відеокасети з покійною дружиною. Чоловік зберігав записи впродовж 16 років, плануючи показати дочці в день її 18-річчя, щоб вона змогла побачити і почути свою матір, яку не пам'ятала через її ранню смерть.

Також стало відомо, що сім'я нареченої витратила 8 місяців на підготовку сюрпризу до весілля. Медді Віс разом із батьками та братами розучувала хореографію з улюбленого фільму своєї сестри Емі. Головною метою цих репетицій стало створення особливого сюрпризу.