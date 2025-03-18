Просто "забыл": женщина после помолвки узнала, что ее жених все еще женат на другой

Женщина состояла в отношениях с мужчиной 4 года, но лишь недавно выяснила, что он до сих пор официально не разведен. Эту информацию ей сообщила его бывшая партнерша, увидев снимки с помолвки.

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Британка оказалась в непростой ситуации, узнав, что ее жених все еще официально состоит в браке. О своем открытии она рассказала на форуме "AIBU?" на сайте Mumsnet.com.

Женщина встречалась с мужчиной четыре года, но недавно узнала, что он не разведен. Об этом ей сообщила его бывшая партнерша через Facebook, увидев фотографии с помолвки.

По словам автора поста, она часто встречалась с женой своего жениха, так как у них общие дети (12 и 14 лет). Они расстались девять лет назад, но так и не оформили развод. На вопрос о причинах мужчина ответил, что просто "забыл" рассказать об этом.

"Я не знаю, почему он скрыл это от меня. Какой у него был план — жениться на мне, оставаясь в браке?" — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

После этого женщина потребовала от жениха немедленного развода, иначе их отношения будут окончены. Она также обратилась к пользователям форума с вопросом: "Я поступаю неразумно?".

Большинство комментаторов посоветовали ей пересмотреть отношения. Один из пользователей предложил сначала поговорить с женой мужчины, чтобы понять ситуацию. Другие были категоричны.

"Бросьте этого лжеца. Он не забыл, что женат. Верните кольцо и отмените помолвку", — написал один из них.

Некоторые выразили надежду, что женщина не связывала с ним финансы.

Надеюсь, вы не владеете с ним совместной собственностью", — отметил комментатор.

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