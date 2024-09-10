Для стрункої фігури: 7 смачних овочевих соків, які допоможуть схуднути

Вживання овочевих соків для схуднення — це смачний спосіб побалувати себе після важкого тренування. Якщо ви хочете схуднути цієї осені, спробуйте ці смачні овочеві напої.

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Втрата ваги відбувається правильно, коли ви поєднуєте здорову дієту і вправи з дотриманням інших звичок здорового способу життя. Гарним доповненням до харчування для зниження ваги можуть стати овочеві соки. Ці смачні та поживні напої можуть допомогти вам скинути вагу. Вони багаті вітамінами, мінералами і клітковиною, які можуть допомогти зменшити тягу до їжі, підвищити метаболізм і забезпечити постійну енергію. Включення цих овочевих соків у ваш раціон може збільшити споживання поживних речовин і сприяти зниженню ваги. Ось кілька простих і ефективних рецептів овочевих соків для схуднення, запропонованих дієтологом Гаурі Ананд. Про це пише Health Shots.

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Високий вміст кількох поживних речовин в овочевому соку може допомогти прискорити обмін речовин і підтримати загальний стан здоров'я. "Ці соки, як правило, багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які можуть допомогти контролювати вироблення гормонів голоду і підвищити рівень енергії", — каже експерт.

Овочеві соки також низькокалорійні та багаті на клітковину. Клітковина життєво важлива для контролю ваги, оскільки вона сприяє насиченню, що означає, що ви почуваєтеся ситим упродовж тривалішого часу. Це може допомогти обмежити споживання калорій і запобігти переїданню. Дослідження, опубліковане в Scientific Reports, засвідчило, що учасники, які вживали овочевий сік у рамках здорової дієти, відчули значну втрату ваги і поліпшили склад тіла.

Сік капусти кале

Фото: Freepik

Сік капусти може допомогти з втратою ваги, оскільки він низькокалорійний, але багатий на клітковину, що дає змогу на довше зберегти ситість. Крім того, поживні речовини в капусті, такі як вітаміни і мінерали, можуть прискорити ваш метаболізм і допомогти у втраті ваги, як було виявлено в дослідженні, опублікованому в Nutrients. Сік капусти часто поєднують з іншими фруктами й овочами, забезпечуючи безліч поживних речовин і антиоксидантів, які допомагають підтримувати ваше здоров'я і контролювати вагу.

Інгредієнти:

пучок капусти кале, стебла видалені

1 зелене яблуко

1 огірок

сік 1/2 лимона

шматочок імбиру, очищений

сіль і перець за смаком.

Приготування:

1. Вимийте капусту, зелене яблуко та огірок під холодною водою. Видаліть стебла з капусти.

2. Наріжте овочі на дрібніші шматочки, які помістяться в соковижималку.

3. Покладіть капусту, яблуко, огірок, лимонний сік та імбир у соковижималку й змішайте до отримання однорідної пасти.

4. Вилийте сік у склянку, посоліть і поперчіть і насолоджуйтеся.

Томатний сік

Фото: Freepik

Томатний сік — це низькокалорійний напій, який може стати ефективним доповненням до вашого плану зі зниження ваги. Він містить мінерали, такі як вітамін С, калій і лікопін, антиоксидант, який може допомогти запобігти серцевим захворюванням і раку. Помідори також багаті на клітковину, яка допомагає вам відчувати ситість, не споживаючи занадто багато калорій, як було виявлено в дослідженні, опублікованому в Biology.

Інгредієнти:

2-3 помідори

1 огірок

1/2 столової ложки лимонного соку

1/2 стебла селери

сіль і перець за смаком.

Приготування:

1. Вимийте помідори, огірки та селеру під холодною водою.

2. Наріжте всі овочі на дрібніші шматочки, які помістяться в соковижималку.

3. Помістіть нарізані овочі в соковижималку.

4. Додайте сіль і перець за смаком.

5. Вилийте сік у склянку і насолоджуйтеся.

Сік шпинату

Сік шпинату може бути корисним доповненням до вашого раціону, він наповнений поживними речовинами, такими як залізо, кальцій і вітаміни A і C, які можуть підтримувати обмін речовин. Шпинат низькокалорійний, але багатий на клітковину, яка може допомогти вам почуватися ситим, не споживаючи занадто багато калорій, як було виявлено в дослідженні, опублікованому в The Pharma Innovation Journal. Крім того, антиоксиданти в шпинаті можуть захистити ваші клітини від пошкоджень і можуть сприяти контролю ваги. Однак, як і сік капусти, сік шпинату не є чарівною пігулкою для зниження ваги. Збалансоване харчування і регулярні вправи, як і раніше, необхідні для стійкого зниження ваги.

Інгредієнти:

1 пучок шпинату, стебла видалити

1 зелене яблуко

1 огірок

1/2 столової ложки лимонного соку

шматочок імбиру, очищений

сіль і перець

Приготування:

1. Вимийте шпинат, зелене яблуко й огірок під холодною водою та видаліть стебла.

2. Наріжте їх на більш дрібні шматочки.

3. Покладіть шпинат, яблуко, огірок, лимонний сік та імбир у соковижималку і позбудьтеся всіх грудочок.

4. Вилийте сік у склянку, приправте сіллю та перцем і відразу ж випийте.

Огірковий сік

Огірковий сік може бути смачним і низькокалорійним доповненням до режиму зниження ваги. Він багатий на воду, що може допомогти вам залишатися гідратованим і ситим без споживання занадто великої кількості калорій. Огірки також містять вітаміни і мінерали, як-от вітамін К і калій, які можуть бути корисними для загального здоров'я та обміну речовин, згідно з дослідженням, опублікованим в IntechOpen. Крім того, антиоксиданти в огірках можуть захистити ваші клітини від пошкоджень і допомогти в контролі ваги.

Інгредієнти:

1 огірок

1/2 столової ложки лимонного соку

шматочок імбиру, очищений

1 склянка води (за бажанням для розведення)

сіль і перець за смаком.

Приготування:

1. Вимийте огірок під холодною водою.

2. Наріжте його на невеликі шматочки.

3. Додайте огірок, лимонний сік та імбир у соковижималку.

4. Якщо ви віддаєте перевагу більш розбавленому соку, додайте 1 склянку води (за бажанням).

5. Вилийте сік у склянку, додайте сіль і перець за смаком і випийте.

Морквяний сік

Фото: Pixabay

Морквяний сік може бути корисним і низькокалорійним доповненням до дієти для зниження ваги. Він містить безліч вітамінів і мінералів, включно з вітаміном А, який необхідний для здоров'я очей і загального благополуччя, як було виявлено в дослідженні, опублікованому в International Journal of Food Properties. Морква також багата на клітковину, яка допомагає вам довше почуватися ситим.

Інгредієнти:

3-4 моркви

1 яблуко

шматочок імбиру, очищений

сіль і перець

Приготування:

1. Вимийте моркву та яблука під холодною водою. Очистіть імбир.

2. Наріжте моркву, яблука та імбир на дрібніші шматочки.

3. Додайте нарізані овочі в соковижималку і ретельно подрібніть.

4. Вилийте сік у склянку, посипте сіллю та перцем і насолоджуйтеся.

Сік селери

Сік селери — це низькокалорійний напій, який також може допомогти вам схуднути. Він містить багато води, що сприяє гідратації та ситості, без споживання великої кількості калорій. Селера також містить вітаміни і мінерали, такі як вітамін К і калій, які можуть бути корисними для загального здоров'я і обміну речовин, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Phytotherapy Research. Крім того, антиоксиданти в селері можуть захистити ваші клітини від пошкоджень і допомогти в контролі ваги.

Інгредієнти:

2 стебла селери

1 огірок

1 яблуко

1/2 столової ложки лимонного соку

сіль і перець

Приготування:

1. Вимийте селеру, огірок і яблуко під холодною водою.

2. Наріжте овочі на дрібніші шматочки, які помістяться в соковижималку.

3. Помістіть селеру, огірок, яблуко і лимонний сік у соковижималку. Вичавлюйте сік, поки всі інгредієнти не будуть перероблені.

4. Вилийте сік у склянку, посипте спеціями і насолоджуйтеся.

Буряковий сік

Фото: Pixabay

Буряковий сік — це багатий поживними речовинами, низькокалорійний напій, який може допомогти вам скинути вагу, як виявилося в дослідженні, опублікованому в Atherosclerosis. Він містить усі необхідні вітаміни і мінерали, включно з фолатом і калієм, які можуть допомогти з обміном речовин. Буряк також багатий на клітковину, що допомагає вам почуватися ситим і задоволеним, не споживаючи занадто багато калорій.

Інгредієнти:

2 буряки

1 морква

1 яблуко

шматочок імбиру, очищений

сіль і перець

Приготування:

1. Вимийте буряк, моркву та яблука під холодною водою. Очистіть імбир.

2. Наріжте овочі на невеликі шматочки.

3. Додайте їх у комбайн і зробіть сік.

4. Вилийте сік у склянку, приправте сіллю та перцем і насолоджуйтеся.

Кому варто уникати овочевих соків

Фото: Freepik

Овочеві соки, як правило, безпечні для вживання. Однак деяким людям слід уникати вживання соків з таких причин.

Проблеми з нирками. Деякі овочі, такі як шпинат і буряк, містять велику кількість оксалатів, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках.

Діабет. Деякі соки, наприклад буряковий, можуть містити велику кількість натуральних цукрів і спричиняти підвищення рівня цукру в крові.

Прийом препаратів для розрідження крові. Овочі з високим вмістом вітаміну К, наприклад, капуста і шпинат можуть заважати дії препаратів для розрідження крові.

Проблеми з травленням. Деякі соки можуть бути занадто їдкими для шлунка, що призведе до здуття живота або дискомфорту.

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Раніше Фокус писав про те, які овочі допоможуть знизити високий рівень холестерину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця