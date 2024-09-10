Для стройной фигуры: 7 вкусных овощных соков, которые помогут похудеть
Употребление овощного сока для похудения — это вкусный способ побаловать себя после тяжелой тренировки. Если вы хотите похудеть этой осенью, попробуйте эти вкусные овощные напитки.
Потеря веса происходит правильно, когда вы сочетаете здоровую диету и упражнения с соблюдением других привычек здорового образа жизни. Хорошим дополнением к питанию для снижения веса могут стать овощные соки. Эти вкусные и питательные напитки могут помочь вам сбросить вес. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которые могут помочь уменьшить тягу к еде, повысить метаболизм и обеспечить постоянную энергию. Включение этих овощных соков в ваш рацион может увеличить потребление питательных веществ и способствовать снижению веса. Вот несколько простых и эффективных рецептов овощных соков для похудения, предложенных диетологом Гаури Ананд. Об этом пишет Health Shots.
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Высокое содержание нескольких питательных веществ в овощном соке может помочь ускорить обмен веществ и поддержать общее состояние здоровья. "Эти соки, как правило, богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые могут помочь контролировать выработку гормонов голода и повысить уровень энергии", — говорит эксперт.
Овощные соки также низкокалорийные и богаты клетчаткой. Клетчатка жизненно важна для контроля веса, поскольку она способствует насыщению, что означает, что вы чувствуете себя сытым в течение более длительного времени. Это может помочь ограничить потребление калорий и предотвратить переедание. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что участники, которые употребляли овощной сок в рамках здоровой диеты, испытали значительную потерю веса и улучшили состав тела.
Сок капусты кале
Сок капусты может помочь с потерей веса, так как он низкокалорийный, но богат клетчаткой, что позволяет на дольше сохранить сытость. Кроме того, питательные вещества в капусте, такие как витамины и минералы, могут ускорить ваш метаболизм и помочь в потере веса, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в Nutrients. Сок капусты часто сочетают с другими фруктами и овощами, обеспечивая множество питательных веществ и антиоксидантов, помогающих поддерживать ваше здоровье и контролировать веса.
Ингредиенты:
- пучок капусты кале, стебли удалены
- 1 зеленое яблоко
- 1 огурец
- сок 1/2 лимона
- кусочек имбиря, очищенный
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Вымойте капусту, зеленое яблоко и огурец под холодной водой. Удалите стебли из капусты.
2. Нарежьте овощи на более мелкие кусочки, которые поместятся в соковыжималку.
3. Положите капусту, яблоко, огурец, лимонный сок и имбирь в соковыжималку и смешайте до получения однородной пасты.
4. Вылейте сок в стакан, посолите и поперчите и наслаждайтесь.
Томатный сок
Томатный сок — это низкокалорийный напиток, который может стать эффективным дополнением к вашему плану по снижению веса. Он содержит минералы, такие как витамин С, калий и ликопин, антиоксидант, который может помочь предотвратить сердечные заболевания и рак. Помидоры также богаты клетчаткой, которая помогает вам чувствовать сытость, не потребляя слишком много калорий, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в Biology.
Ингредиенты:
- 2-3 помидора
- 1 огурец
- 1/2 столовой ложки лимонного сока
- 1/2 стебля сельдерея
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Вымойте помидоры, огурцы и сельдерей под холодной водой.
2. Нарежьте все овощи на более мелкие кусочки, которые поместятся в соковыжималку.
3. Поместите нарезанные овощи в соковыжималку.
4. Добавьте соль и перец по вкусу.
5. Вылейте сок в стакан и наслаждайтесь.
Сок шпината
Сок шпината может быть полезным дополнением к вашему рациону, он наполнен питательными веществами, такими как железо, кальций и витамины A и C, которые могут поддерживать обмен веществ. Шпинат низкокалорийный, но богат клетчаткой, которая может помочь вам чувствовать себя сытым, не потребляя слишком много калорий, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в The Pharma Innovation Journal. Кроме того, антиоксиданты в шпинате могут защитить ваши клетки от повреждений и могут способствовать контролю веса. Однако, как и сок капусты, сок шпината не является волшебной пилюлей для снижения веса. Сбалансированное питание и регулярные упражнения по-прежнему необходимы для устойчивого снижения веса.
Ингредиенты:
- 1 пучок шпината, стебли удалить
- 1 зеленое яблоко
- 1 огурец
- 1/2 столовой ложки лимонного сока
- кусочек имбиря, очищенный
- соль и перец
Приготовление:
1. Вымойте шпинат, зеленое яблоко и огурец под холодной водой и удалите стебли.
2. Нарежьте их на более мелкие кусочки.
3. Положите шпинат, яблоко, огурец, лимонный сок и имбирь в соковыжималку и избавьтесь от всех комочков.
4. Вылейте сок в стакан, приправьте солью и перцем и сразу же выпейте.
Огуречный сок
Огуречный сок может быть вкусным и низкокалорийным дополнением к режиму снижения веса. Он богат водой, что может помочь вам оставаться гидратированным и сытым без потребления слишком большого количества калорий. Огурцы также содержат витамины и минералы, такие как витамин К и калий, которые могут принести пользу общему здоровью и обмену веществ, согласно исследованию, опубликованному в IntechOpen. Кроме того, антиоксиданты в огурцах могут защитить ваши клетки от повреждений и помочь в контроле веса.
Ингредиенты:
- 1 огурец
- 1/2 столовой ложки лимонного сока
- кусочек имбиря, очищенный
- 1 стакан воды (по желанию для разбавления)
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Вымойте огурец под холодной водой.
2. Нарежьте его на небольшие кусочки.
3. Добавьте огурец, лимонный сок и имбирь в соковыжималку.
4. Если вы предпочитаете более разбавленный сок, добавьте 1 стакан воды (по желанию).
5. Вылейте сок в стакан, добавьте соль и перец по вкусу и выпейте.
Морковный сок
Морковный сок может быть полезным и низкокалорийным дополнением к диете для снижения веса. Он содержит множество витаминов и минералов, включая витамин А, который необходим для здоровья глаз и общего благополучия, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в International Journal of Food Properties. Морковь также богата клетчаткой, которая помогает вам дольше чувствовать себя сытым.
Ингредиенты:
- 3-4 моркови
- 1 яблоко
- кусочек имбиря, очищенный
- соль и перец
Приготовление:
1. Вымойте морковь и яблоки под холодной водой. Очистите имбирь.
2. Нарежьте морковь, яблоки и имбирь на более мелкие кусочки.
3. Добавьте нарезанные овощи в соковыжималку и тщательно измельчите.
4. Вылейте сок в стакан, посыпьте солью и перцем и наслаждайтесь.
Сок сельдерея
Сок сельдерея — это низкокалорийный напиток, который также может помочь вам похудеть. Он содержит много воды, что способствует гидратации и сытости, без потребления большого количества калорий. Сельдерей также содержит витамины и минералы, такие как витамин К и калий, которые могут принести пользу общему здоровью и обмену веществ, согласно исследованию, опубликованному в журнале Phytotherapy Research. Кроме того, антиоксиданты в сельдерее могут защитить ваши клетки от повреждений и помочь в контроле веса.
Ингредиенты:
- 2 стебля сельдерея
- 1 огурец
- 1 яблоко
- 1/2 столовой ложки лимонного сока
- соль и перец
Приготовление:
1. Вымойте сельдерей, огурец и яблоко под холодной водой.
2. Нарежьте овощи на более мелкие кусочки, которые поместятся в соковыжималку.
3. Поместите сельдерей, огурец, яблоко и лимонный сок в соковыжималку. Выжимайте сок, пока все ингредиенты не будут переработаны.
4. Вылейте сок в стакан, посыпьте специями и наслаждайтесь.
Свекольный сок
Свекольный сок — это богатый питательными веществами, низкокалорийный напиток, который может помочь вам сбросить вес, как обнаружилось в исследовании, опубликованном в Atherosclerosis. Он содержит все необходимые витамины и минералы, включая фолат и калий, которые могут помочь с обменом веществ. Свекла также богата клетчаткой, помогающей вам чувствовать себя сытым и довольным, не потребляя слишком много калорий.
Ингредиенты:
- 2 свеклы
- 1 морковь
- 1 яблоко
- кусочек имбиря, очищенный
- соль и перец
Приготовление:
1. Вымойте свеклу, морковь и яблоки под холодной водой. Очистите имбирь.
2. Нарежьте овощи на небольшие кусочки.
3. Добавьте их в комбайн и сделайте сок.
4. Вылейте сок в стакан, приправьте солью и перцем и наслаждайтесь.
Кому стоит избегать овощных соков
Овощные соки, как правило, безопасны для употребления. Однако некоторым людям следует избегать употребления соков по следующим причинам.
Проблемы с почками. Некоторые овощи, такие как шпинат и свекла, содержат большое количество оксалатов, которые могут способствовать образованию камней в почках.
Диабет. Некоторые соки, например свекольный, могут содержать большое количество натуральных сахаров и вызывать повышение уровня сахара в крови.
Прием препаратов для разжижения крови. Овощи с высоким содержанием витамина К, например, капуста и шпинат могут мешать действию препаратов для разжижения крови.
Проблемы с пищеварением. Некоторые соки могут быть слишком едкими для желудка, что приведет к вздутию живота или дискомфорту.
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