Для стройной фигуры: 7 вкусных овощных соков, которые помогут похудеть

Употребление овощного сока для похудения — это вкусный способ побаловать себя после тяжелой тренировки. Если вы хотите похудеть этой осенью, попробуйте эти вкусные овощные напитки.

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Потеря веса происходит правильно, когда вы сочетаете здоровую диету и упражнения с соблюдением других привычек здорового образа жизни. Хорошим дополнением к питанию для снижения веса могут стать овощные соки. Эти вкусные и питательные напитки могут помочь вам сбросить вес. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которые могут помочь уменьшить тягу к еде, повысить метаболизм и обеспечить постоянную энергию. Включение этих овощных соков в ваш рацион может увеличить потребление питательных веществ и способствовать снижению веса. Вот несколько простых и эффективных рецептов овощных соков для похудения, предложенных диетологом Гаури Ананд. Об этом пишет Health Shots.

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Высокое содержание нескольких питательных веществ в овощном соке может помочь ускорить обмен веществ и поддержать общее состояние здоровья. "Эти соки, как правило, богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые могут помочь контролировать выработку гормонов голода и повысить уровень энергии", — говорит эксперт.

Овощные соки также низкокалорийные и богаты клетчаткой. Клетчатка жизненно важна для контроля веса, поскольку она способствует насыщению, что означает, что вы чувствуете себя сытым в течение более длительного времени. Это может помочь ограничить потребление калорий и предотвратить переедание. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что участники, которые употребляли овощной сок в рамках здоровой диеты, испытали значительную потерю веса и улучшили состав тела.

Сок капусты кале

Фото: Freepik

Сок капусты может помочь с потерей веса, так как он низкокалорийный, но богат клетчаткой, что позволяет на дольше сохранить сытость. Кроме того, питательные вещества в капусте, такие как витамины и минералы, могут ускорить ваш метаболизм и помочь в потере веса, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в Nutrients. Сок капусты часто сочетают с другими фруктами и овощами, обеспечивая множество питательных веществ и антиоксидантов, помогающих поддерживать ваше здоровье и контролировать веса.

Ингредиенты:

пучок капусты кале, стебли удалены

1 зеленое яблоко

1 огурец

сок 1/2 лимона

кусочек имбиря, очищенный

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Вымойте капусту, зеленое яблоко и огурец под холодной водой. Удалите стебли из капусты.

2. Нарежьте овощи на более мелкие кусочки, которые поместятся в соковыжималку.

3. Положите капусту, яблоко, огурец, лимонный сок и имбирь в соковыжималку и смешайте до получения однородной пасты.

4. Вылейте сок в стакан, посолите и поперчите и наслаждайтесь.

Томатный сок

Фото: Freepik

Томатный сок — это низкокалорийный напиток, который может стать эффективным дополнением к вашему плану по снижению веса. Он содержит минералы, такие как витамин С, калий и ликопин, антиоксидант, который может помочь предотвратить сердечные заболевания и рак. Помидоры также богаты клетчаткой, которая помогает вам чувствовать сытость, не потребляя слишком много калорий, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в Biology.

Ингредиенты:

2-3 помидора

1 огурец

1/2 столовой ложки лимонного сока

1/2 стебля сельдерея

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Вымойте помидоры, огурцы и сельдерей под холодной водой.

2. Нарежьте все овощи на более мелкие кусочки, которые поместятся в соковыжималку.

3. Поместите нарезанные овощи в соковыжималку.

4. Добавьте соль и перец по вкусу.

5. Вылейте сок в стакан и наслаждайтесь.

Сок шпината

Сок шпината может быть полезным дополнением к вашему рациону, он наполнен питательными веществами, такими как железо, кальций и витамины A и C, которые могут поддерживать обмен веществ. Шпинат низкокалорийный, но богат клетчаткой, которая может помочь вам чувствовать себя сытым, не потребляя слишком много калорий, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в The Pharma Innovation Journal. Кроме того, антиоксиданты в шпинате могут защитить ваши клетки от повреждений и могут способствовать контролю веса. Однако, как и сок капусты, сок шпината не является волшебной пилюлей для снижения веса. Сбалансированное питание и регулярные упражнения по-прежнему необходимы для устойчивого снижения веса.

Ингредиенты:

1 пучок шпината, стебли удалить

1 зеленое яблоко

1 огурец

1/2 столовой ложки лимонного сока

кусочек имбиря, очищенный

соль и перец

Приготовление:

1. Вымойте шпинат, зеленое яблоко и огурец под холодной водой и удалите стебли.

2. Нарежьте их на более мелкие кусочки.

3. Положите шпинат, яблоко, огурец, лимонный сок и имбирь в соковыжималку и избавьтесь от всех комочков.

4. Вылейте сок в стакан, приправьте солью и перцем и сразу же выпейте.

Огуречный сок

Огуречный сок может быть вкусным и низкокалорийным дополнением к режиму снижения веса. Он богат водой, что может помочь вам оставаться гидратированным и сытым без потребления слишком большого количества калорий. Огурцы также содержат витамины и минералы, такие как витамин К и калий, которые могут принести пользу общему здоровью и обмену веществ, согласно исследованию, опубликованному в IntechOpen. Кроме того, антиоксиданты в огурцах могут защитить ваши клетки от повреждений и помочь в контроле веса.

Ингредиенты:

1 огурец

1/2 столовой ложки лимонного сока

кусочек имбиря, очищенный

1 стакан воды (по желанию для разбавления)

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Вымойте огурец под холодной водой.

2. Нарежьте его на небольшие кусочки.

3. Добавьте огурец, лимонный сок и имбирь в соковыжималку.

4. Если вы предпочитаете более разбавленный сок, добавьте 1 стакан воды (по желанию).

5. Вылейте сок в стакан, добавьте соль и перец по вкусу и выпейте.

Морковный сок

Фото: Pixabay

Морковный сок может быть полезным и низкокалорийным дополнением к диете для снижения веса. Он содержит множество витаминов и минералов, включая витамин А, который необходим для здоровья глаз и общего благополучия, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в International Journal of Food Properties. Морковь также богата клетчаткой, которая помогает вам дольше чувствовать себя сытым.

Ингредиенты:

3-4 моркови

1 яблоко

кусочек имбиря, очищенный

соль и перец

Приготовление:

1. Вымойте морковь и яблоки под холодной водой. Очистите имбирь.

2. Нарежьте морковь, яблоки и имбирь на более мелкие кусочки.

3. Добавьте нарезанные овощи в соковыжималку и тщательно измельчите.

4. Вылейте сок в стакан, посыпьте солью и перцем и наслаждайтесь.

Сок сельдерея

Сок сельдерея — это низкокалорийный напиток, который также может помочь вам похудеть. Он содержит много воды, что способствует гидратации и сытости, без потребления большого количества калорий. Сельдерей также содержит витамины и минералы, такие как витамин К и калий, которые могут принести пользу общему здоровью и обмену веществ, согласно исследованию, опубликованному в журнале Phytotherapy Research. Кроме того, антиоксиданты в сельдерее могут защитить ваши клетки от повреждений и помочь в контроле веса.

Ингредиенты:

2 стебля сельдерея

1 огурец

1 яблоко

1/2 столовой ложки лимонного сока

соль и перец

Приготовление:

1. Вымойте сельдерей, огурец и яблоко под холодной водой.

2. Нарежьте овощи на более мелкие кусочки, которые поместятся в соковыжималку.

3. Поместите сельдерей, огурец, яблоко и лимонный сок в соковыжималку. Выжимайте сок, пока все ингредиенты не будут переработаны.

4. Вылейте сок в стакан, посыпьте специями и наслаждайтесь.

Свекольный сок

Фото: Pixabay

Свекольный сок — это богатый питательными веществами, низкокалорийный напиток, который может помочь вам сбросить вес, как обнаружилось в исследовании, опубликованном в Atherosclerosis. Он содержит все необходимые витамины и минералы, включая фолат и калий, которые могут помочь с обменом веществ. Свекла также богата клетчаткой, помогающей вам чувствовать себя сытым и довольным, не потребляя слишком много калорий.

Ингредиенты:

2 свеклы

1 морковь

1 яблоко

кусочек имбиря, очищенный

соль и перец

Приготовление:

1. Вымойте свеклу, морковь и яблоки под холодной водой. Очистите имбирь.

2. Нарежьте овощи на небольшие кусочки.

3. Добавьте их в комбайн и сделайте сок.

4. Вылейте сок в стакан, приправьте солью и перцем и наслаждайтесь.

Кому стоит избегать овощных соков

Фото: Freepik

Овощные соки, как правило, безопасны для употребления. Однако некоторым людям следует избегать употребления соков по следующим причинам.

Проблемы с почками. Некоторые овощи, такие как шпинат и свекла, содержат большое количество оксалатов, которые могут способствовать образованию камней в почках.

Диабет. Некоторые соки, например свекольный, могут содержать большое количество натуральных сахаров и вызывать повышение уровня сахара в крови.

Прием препаратов для разжижения крови. Овощи с высоким содержанием витамина К, например, капуста и шпинат могут мешать действию препаратов для разжижения крови.

Проблемы с пищеварением. Некоторые соки могут быть слишком едкими для желудка, что приведет к вздутию живота или дискомфорту.

Напомним, 4 рецепта сытных супов, которые помогут похудеть

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту