Астрономи виявили нову яскраву зелену комету: можна побачити неозброєним оком (фото)

Нова комета отримала назву SWAN25F і її виявив астроном-аматор на зображеннях космічного апарату SOHO, який вивчає Сонце. Ця зелена комета наближається до нашої зірки і вже її можна спостерігати за допомогою бінокля або телескопа. Передбачається, що скоро нову комету можна буде побачити навіть неозброєним оком.

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Про це пише Live Science.

Астроном-любитель Майкл Маттіаццо з Австралії виявив нову комету, що отримала назву SWAN25F 1 квітня, коли вивчав фотографії космосу, зроблені зондом SOHO. Ця комета має яскраво зелений колір і хвіст і летить до Сонця, щоб опинитися в найближчій точці до нашої зірки на своїй орбіті. Цю комету вже можна побачити в нічному небі за допомогою бінокля або телескопа.

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Хоча існування нової комети підтвердили кілька професійних астрономів, вона все ще не офіційно визнана Центром малих планет, організацією, яка систематизує дані спостережень за малими тілами в Сонячній системі.

Комета SWAN25F Фото: Live Science

Поки що астрономи точно не знають ні розміру, ні походження, ні швидкості, ні точної орбіти цієї комети. Проте попередні спостереження показують, що SWAN25F підлетить на найближчу відстань до Сонця 1 травня, коли вона перебуватиме на відстані приблизно 50 млн км від нашої зірки. Це втричі менше, ніж відстань між Землею і Сонцем.

Астрофотографи по всьому світу вже почали робити приголомшливі знімки зеленої комети. Виходячи з цих знімків, вчені зробили висновок, що комета має довгий хвіст, що досить незвично для комети, яка перебуває ще далеко від Сонця, хоча точна відстань поки невідома. Зелений колір кометі надає діуглерод, тобто форма вуглецю, в якому атоми пов'язані один з одним подвійним зв'язком.

Комета SWAN25F Фото: Live Science

Спостереження за кометою показують, що спочатку вона мала зоряну величину +10, але тепер її яскравість збільшилася і вона вже має зоряну величину +8. Чим яскравіша комета, тим менша її зоряна величина.

Комета SWAN25F Фото: Live Science

Вчені вважають, що комета SWAN25F буде ставати все яскравішою в міру наближення до Сонця і вона може мати зоряну величину +5 наприкінці квітня, таким чином її можна буде побачити неозброєним оком. Але положення комети таке, що вона перебуває близько до горизонту на нічному небі, що може ускладнити її спостереження.

Астрономи продовжують стежити за новою кометою, щоб отримати більше інформації про неї. Поки що комету можна спостерігати перед світанком.

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