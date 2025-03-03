Не побачимо її ще 600 000 років: з'явилася остання фотографія головної комети 2025 року (фото)

Найяскравіша комета цього року під назвою C/2024 G3 зараз віддаляється від Сонця і летить до краю Сонячної системи.

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Комета C/2024 G3, яку деякі вчені називають головною кометою 2025 року, поки що є найяскравішою кометою цього року. Її виявили у квітні 2024 року і попередні оцінки показували, що вона вперше наближається до Сонця за 135 — 160 тисяч років. Потім оцінки були змінені і виявилося, що цей крижаний об'єкт у січні 2025 року вперше наблизився до Сонця за приблизно 600 000 років. Наприкінці лютого астрономи за допомогою наземного телескопа SOAR зробили останню фотографію комети C/2024 G3, яка залишає внутрішню частину Сонячної системи, щоб знову повернутися на її околиці, пише Live Science.

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Комета C/2024 G3 досягла перигелію або найближчої до Сонця точки на своїй орбіті 13 січня 2025 року. У цей момент вона перебувала на відстані приблизно 13 млн км від Сонця. Тоді зоряна величина комети досягла мінус 3,8, а це означає, що вона була дуже яскравим об'єктом, видимим із Землі. Для порівняння зоряна величина найяскравішої планети, видимої із Землі, Венери, досягає мінус 4,8. Поки що вважають, що C/2024 G3 є найяскравішою кометою цього року і деякі вчені називають її навіть головною кометою 2025 року.

Після зближення із Сонцем комета почала трохи розпадатися під впливом тепла Сонця, адже це крижаний об'єкт, а тому в неї було видно яскраву кому (газова оболонка ядра комети) і одразу два кометні хвости. Зараз комета виглядає вже не такою яскравою, адже вона віддаляється від нас. Вважається, що ця комета має повернутися назад до Сонця, якщо не розпадеться на шляху, лише через 600 000 років. Зараз зоряна величина комети становить плюс 8, а це означає, що вона дуже тьмяна. Що нижча зоряна величина, то яскравіший вигляд має космічний об'єкт.

Комета C/2024 G3. Вважається, що ця комета повинна повернутися назад до Сонця, якщо не розпадеться на шляху, тільки через 600 000 років Фото: Live Science

На знімку комети, яка летить на тлі зірок, видно, що її зовнішній вигляд змінився після зближення із Сонцем. Однією з найпомітніших особливостей є випарований матеріал крижаного твердого ядра комети. Коли комета наближається до Сонця, вона нагрівається, і її крижаний матеріал перетворюється з твердого на газоподібний. Цей процес створює довгі хвости і кому.

На знімку видно кома комети, яка приховує ядро. Видно також два хвости, що виходять з ядра. Пиловий слід, що складається з більш важких частинок пилу, які висвітлюються відбитим сонячним світлом, становить верхній хвіст. Нижній хвіст складається з газів, які світяться від іонізації. Цей хвіст вказує в іншому напрямку, ніж перший, тому що на нього впливає магнітне поле Сонця.

Як уже писав Фокус, перший в історії приватний зонд для вивчення астероїдів поводиться дивно в космосі. Компанія AstroForge працює над тим, щоб вирішити проблему з космічним апаратом Odin, поки не стало занадто пізно.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що космічні кораблі повинні бути більш брудні, щоб астронавти залишалися здоровими. Здавалося б, логічно підтримувати стерильне середовище на космічному кораблі або орбітальній станції, але виявляється це негативно впливає на здоров'я астронавтів.